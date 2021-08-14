- Haberler »
- Eğitim Haberleri »
- Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) resmen duyurdu! 81 ile talimat verildi, flaş detaylar ortaya çıktı
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) resmen duyurdu! 81 ile talimat verildi, flaş detaylar ortaya çıktı
14 Ağustos 2021 Cumartesi - 13:06 | Son Güncelleme : 14 08 2021 - 13:50
Milyonlarca öğrenci, öğretmen ve veli merakla bekliyordu. MEB harekete geçti. 81 ile yazı ile gönderildi. Talimatların yerine getirilmesi istendi. Detaylar belli oldu. Yüz yüze eğitim ile ilgili peş peşe açıklamalar geliyor. İlk, orta öğretim ve üniversite öğrencilerinin tamamını kapsıyor. Tarih belli oldu. 81 il Milli Eğitim Müdürlüğü'ne hazırlık yazısı gönderildi. MEB, okulların hazır hale getirilmesini istedi.
Milyonlarca öğrenci heyecanla bekliyordu. Ve Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti. 81 ile yazı ile gönderildi. MEB'den flaş yüz yüze eğitim açıklaması! Milyonlarca öğrenciyi kapsıyor. Tarih belli oldu. Milyonlarca öğrenci ve veli okulların açılıp açılmayacağı, açılırsa eğitimin nasıl devam edeceğini merak ediyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ilk ve orta öğretimde okulların belirlenen tarihte açılacağı, yüz yüze eğitimin bütün sınıflarda ve haftada 5 gün verileceği mesajı verdi. Üniversiteler için de gerekli hazırlıklar başladı. Yurtların karantina için kullanılmaması ve yüzyüze eğitimin aşılı ya da PCR testi ile olması üzerinde duruluyor.
MEB NORMAL EĞİTİM İÇİN HAZIRLANIYOR
81 il Milli Eğitim Müdürlüğüne hazırlık yazısı gönderildi. MEB, okulların hazır hale getirilmesini istedi.
2021-2022 Eğitim Öğretime Hazırlık Çalışmaları konulu resmi yazıda, okulların eğitim ve öğretime hazır hale getirilmesi istendi.
Milli Eğitim Bakanlığı ise hazırlıklarını sürdürüyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, kendisi ile görüşen milletvekillerine okulların zamanında açılması konusunda kararlı olduklarını ve bunun için Sağlık
Bakanlığı ile birlikte çalışmalarını sürdürdüklerini mesajı verdi.
OKULLAR HAZIRLANIYOR
Normal eğitim nedeniyle okullarda alınması gereken önlemler de üzerinde de tek tek duruluyor. Havalandırmalar, teneffüslerin nasıl olacağı, öğrencilerin temasının nasıl daha aza indirileceği, PCR testleri, servisler ve aşılar ile ilgili detaylı çalışmalar yapılıyor.
ÜNİVERSİTELER DE HAZIRLANIYOR
Bilim Kurulu'nun çalışmalarına paralel olarak YÖK'ün de üniversitelerin açılması için gerekli çalışmaları yaptığı bildirildi. Bu kapsamda öncelikli olarak üniversite yurtlarının karantina amaçlı kullanılmasına son verilecek.
Buralarda temizlik başta olmak üzere gerekli çalışmalar yapılacak, fiziki koşulların pandemiye göre düzenlenmesi sağlanacak. Öğrencilerin okul kampuslarına ve yurtlara aşı karnesi ya da 48 saatlik PCR testi ile alınması gündemde