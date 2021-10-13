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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) resmen açıkladı! Yasak, öğretmenler...
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) internet sitesinden resmen duyurdu. Ve açıklandı. Detaylar belli oldu. Yüz binlerce kişiyi çok yakından ilgilendiriyor. Millî Eğitim Bakanlığı internet sitesinde öğretmenlerin sıklıkla karşılaştıkları soruları ve cevaplarını yayınladı. Özel dersten, şirket ortaklığına, istifa eden öğretmenin yeniden atanmasına, ek ücret, ek hizmet puanı, sözleşmeli öğretmenlikle ilgili bilgilere kadar çok sayıda soru yanıtlarını buldu. İşte o sorular ve cevapları…