Son dakika... LGS sonuçları açıklandı

MEB koranavirüs salgını nedeniyle bu yıl 8'inci sınıf öğrencilerinin tamamı için sınav başvurusu yapmıştı. 2012'de başlatılan 4+4+4 sistemi kapsamında 60 aylıkken okula başlayanlarla birlikte bu yıl liseye başlayacak yaklaşık 1 milyon 700 bin öğrencinin LGS başvurusu otomatik yapıldı. Ancak bu öğrencilerin 1 milyon 472 bin 303'ü sınava katıldı. 1 milyon 29 bin 555 öğrencinin katıldığı 2019 LGS'yle kıyaslandığında bu yıl sınava giren öğrenci sayısında yüzde 43'e yakın bir artış gerçekleşti.

LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI

Milyonlarca öğrenci ve veli merakla bekliyordu. Milli Eğitim Bakanlığınca LGS kapsamında 20 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları "meb.gov.tr" adresinden açıklandı.

ÖNCE ÖZEL OKUL KAYITLARI

LGS sonuçlarının açıklandığı tarihle aynı anda önce aralarında yabancı özel liselerin de olduğu özel okullar taban puanlarını açıklayarak, kayıtlarına başlayacak. Ardından da devlet liseleri için tercih süreci başlamış olacak. Sınava giren 8'inci sınıf öğrencilerinin yüzde 10'u LGS ile liselere yerleşecek. Yüzde 90 ise evlerinin en yakındaki okula adrese dayalı yerleştirme sistemiyle kayıt olacak. Özel okula kesin kayıt yaptıranlar devlet liseleri için tercih yapamayacak.

KONTENJANLAR ARTTI