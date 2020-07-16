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Son dakika... LGS sonuçları açıklandı

16 Temmuz 2020 Perşembe - 8:03 | Son Güncelleme : 16 07 2020 - 9:28

Milyonlarca öğrenci ve veli merakla bekliyordu. Milli Eğitim Bakanlığı'nca LGS kapsamında 20 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları "meb.gov.tr" adresinden açıklandı.


MEB koranavirüs salgını nedeniyle bu yıl 8'inci sınıf öğrencilerinin tamamı için sınav başvurusu yapmıştı. 2012'de başlatılan 4+4+4 sistemi kapsamında 60 aylıkken okula başlayanlarla birlikte bu yıl liseye başlayacak yaklaşık 1 milyon 700 bin öğrencinin LGS başvurusu otomatik yapıldı. Ancak bu öğrencilerin 1 milyon 472 bin 303'ü sınava katıldı. 1 milyon 29 bin 555 öğrencinin katıldığı 2019 LGS'yle kıyaslandığında bu yıl sınava giren öğrenci sayısında yüzde 43'e yakın bir artış gerçekleşti.
 
LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI
 
Milyonlarca öğrenci ve veli merakla bekliyordu. Milli Eğitim Bakanlığınca LGS kapsamında 20 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları "meb.gov.tr" adresinden açıklandı.
 
ÖNCE ÖZEL OKUL KAYITLARI
 
LGS sonuçlarının açıklandığı tarihle aynı anda önce aralarında yabancı özel liselerin de olduğu özel okullar taban puanlarını açıklayarak, kayıtlarına başlayacak. Ardından da devlet liseleri için tercih süreci başlamış olacak. Sınava giren 8'inci sınıf öğrencilerinin yüzde 10'u LGS ile liselere yerleşecek. Yüzde 90 ise evlerinin en yakındaki okula adrese dayalı yerleştirme sistemiyle kayıt olacak. Özel okula kesin kayıt yaptıranlar devlet liseleri için tercih yapamayacak.
 
KONTENJANLAR ARTTI
 
2012'de başlatılan 4+4+4 sistemi kapsamında 60 aylıkken okula başlayanlarla birlikte bu yıl liseye başlayacak öğrenci sayısı bu yıl 700 bin artmıştı. MEB herhangi bir izdihamın yaşanmaması için liselerdeki kontenjanları yükseltti. LGS'yle öğrenci alacak okulların kontenjanı yüzde 52.6 arttı. 2019'da 139 bin 660 olan sınavla yerleşme kontenjanı da 213 bin 128'e çıktı. Dolayısıyla sınavı kazanma şansı da yükseldi. 
 
 

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