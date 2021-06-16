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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) harekete geçti! Yaz tatilinde 5,5 milyon öğrenci...

AA |  16 Haziran 2021 Çarşamba - 9:36 | Son Güncelleme : 16 06 2021 - 9:38

Milli Eğitim Bakanlığı önemli bir çalışma başlattı. 5,5 milyon öğrenci yararlanacak. Bakan Selçuk duyurdu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yazın öğrencilerin okuyacağı "Arkadaş" kitaplarının basımının sürdüğünü açıkladı.


Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti. Bakan Selçuk detayları paylaştı.  Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaz tatilinde  öğrencilere dağıtılacak "Arkadaş" adlı kitabın basımına devam edildiğini  belirtti. 
 
Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çocuklarımın yaz  tatilinde okuyacakları Arkadaş kitapları basılıyor. Her sınıfa ayrı bir Arkadaş.  Geçen yıl çocuklar çok sevmişlerdi, bu yıl yeni kitaplar, yeni maceralar geliyor.  Matbaadaki arkadaşlarımız 5,5 milyon kitabı çocuklara ulaştırmak için  çalışıyorlar. Onlara kolaylıklar, çocuklara da en kısa zamanda iyi okumalar."  ifadelerine yer verdi.
 

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