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Milli Eğitim Bakanlığı(MEB) harekete geçti ve hepsi görevden alındı!
Milli Eğitim Bakanlığı peş peşe kararları duyuruyor. Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile çok sayıda ilin milli eğitim müdürü değişti. Taslak ders kitabı ve eğitim araçları ile bunlara ait elektronik içeriklere ilişkin düzenleme de yapıldı. İl milli eğitim müdür yardımcısı ve ilçe milli eğitim müdürü kadrolarına atama şartları değişti.
Milli Eğitim Bakanlığı çok hareketli günler yaşıyor. Bir taraftan pandemi sürecinde yüz yüze eğitim devam ettirilirken bir taraftan da Bakanlığı Mahmut Özer’in gelmesi sonrası eğitim kadrolarında da değişiklikler yaşanıyor. Merkez teşkilatındaki değişikliklerin ardından il milli eğitim müdürleri de değişmeye başladı.