Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) harekete geçti! Bir ilk, okullar, öğrenciler ve öğretmenler ile ilgili çok önemli kararlar...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) harekete geçti ve resmen duyuruldu! Milyonlarca öğrenci ve öğretmeni kapsıyor. 7 yıldan sonra bir ilk... Eğitim ve öğretimle ilgili çok önemli kararların alınması bekleniyor. Kritik konular masada olacak. Milli Eğitim Bakanlığı’nın ‘en yüksek danışma kurulu’ olarak nitelendirilen Milli Eğitim Şurası, 7 yıl aradan sonra ilk kez toplanıyor. İlk şura 1-3 Aralık’ta yapılacak. Temel Eğitimde Fırsat Eşitliği, Mesleki Eğitimin İyileştirilmesi ve Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi başlıkları gündemde olacak. İşte tüm detaylar...

Milli Eğitim Bakanlığı’nın ‘en yüksek danışma kurulu’ olarak nitelendirilen Milli Eğitim Şurası, 7 yıl aradan sonra ilk kez toplanacak. 1-3 Aralık’ta yapılacak 20’nci Milli Eğitim Şurası’nda üç önemli konu masaya yatırılacak: Temel Eğitimde Fırsat Eşitliği, Mesleki Eğitimin İyileştirilmesi ve Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi...

Milli eğitim şuraları aslında eğitim politikalarını belirleyen çok önemli toplantılar. Burada alınan kararlar bağlayıcı oluyor. Her ne kadar üç yılda bir yapılması planlasa da son yıllarda kesintiye uğradı. 1995’te çıkarılan yönetmeliğe göre ise dört yılda bir toplanması planlandı. Ancak, bu takvime de pek uyulmadı. İlk şura Maarif Kongresi adıyla 1921’de toplandı. Son şura ise Aralık 2014’te yapıldı. Milli Eğitim Şuraları, Türk millî eğitim sistemini geliştirmek, niteliğini yükseltmek için eğitim ve öğretimle ilgili konuları tartışmak ve tavsiye kararları almak üzere toplanıyor.

ÖNEMLİ KARARLAR ÇIKIYOR

Bu önemli toplantılarda Milli Eğitim Bakanı şuranın tabii üyesi ve başkanı oluyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve üyeleri ile Millî Eğitim Bakan yardımcıları ve Bakanlık merkez teşkilatı birim amirlerinin “tabii üyeler” olarak katılacağı şuraya bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler ile yurtiçi ve yurtdışından meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, özel sektör, basın ve yayın kuruluşları, öğrenci ve veli temsilcileri ile eğitim alanında şura konularıyla ilgili çalışmalarıyla tanınmış uzmanlar da davet edilecek.

1-3 Aralık’ta toplanacak Millî Eğitim Şurası’na yönelik gündem konularıyla ilgili eğitim paydaşlarından görüşler alınmaya devam ediyor.

TALEPLER İNTERNETTEN

Şura konularıyla ilgili tespit, öneri, talep ve görüşler, sura.meb.gov.tr internet adresinden Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’na gönderilebilecek. Bugüne kadar şuralarda alınan kararların bir kısmına uyuldu, bir kısmı ise hâlâ gündemde olmaya devam ediyor. Örneğin, okul öncesi eğitim birçok şurada gündeme gelse de hâlâ istenen düzeyde değil.

ÖZEL OKULLAR ANTALYA’DA TOPLANIYOR

Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK) uzun bir aradan sonra tekrar toplanıyor. Her yıl binlerce özel okul sahibi ve yöneticisinin bir araya gelerek farklı konuları tartıştığı geleneksel eğitim sempozyumu yine Antalya’da yapılacak. 27-29 Ocak’ta Kaya Palazzo Hotel’deki sempozyumun ana konusu ‘Eğitimin Dönüşümü’ olacak. Her yıl sömestr tatilinde düzenlenen ve eğitim-öğretim çalışmalarına önemli katkılar sağlayan Geleneksel Eğitim Sempozyumları’nın bu yıl 20’ncisi düzenleniyor.

EN İYİ KONUŞMACILAR...

Geçmiş yıllardan farklı olarak bu sempozyumda son 20 yılın en iyi konuşmacılarının yer alması planlanıyor. Okulların pandemi ile yaşadığı sıkıntı ve kayıpları biraz olsun azaltmak amacıyla yapılan bu organizasyonda şu ana kadar açıklanan konuşmacıların listesi şöyle: Prof. Dr. İlber Ortaylı, Prof. Dr. Acar Baltaş, Prof. Dr. Yankı Yazgan, Prof. Dr. Muhammed Şahin , Prof. Dr. Belma Tuğrul, Prof. Dr. Sinan Canan, Prof. Dr. Erhan Erkut, Prof. Dr. Soner Yıldırım.

‘KALDIĞIMIZ YERDEN DEVAM...’

TÖZOK Başkanı Zafer Öztürk, sempozyumla ilgili şunları söyledi: “Derneğimizin 71’inci yılı. Bu sene özlenen buluşmayı gerçekleştirmek istiyoruz. Bu organizasyonla Türkiye’de eğitim dünyasının bütün paydaşlarını buluşturmayı hedefliyoruz. Ürün veren yayınevleri, teknoloji geliştiren şirketler, üst düzey özel okul kurucuları, genel müdürler, bölüm başkanları ve öğretmenlerle buluşma, kavuşma zamanı. Türk eğitim ve sosyal hayatına hizmet veren değerleri, büyük hocaları dostlarımızla bir araya getiriyoruz. Bu toplantının amacı gelecek planlarımızı daha sağlıklı yapabilmek, önümüzü daha iyi görebilmek. ‘Pandemi artık bitti’ mesajını vermek istiyoruz. Kaldığımız yoldan devam edelim, geçmiş dönemde yaşadığımız zorlukları geride bırakalım, kavuşma ile hasret giderelim, salgınları, kayıpları geride bırakalım istiyoruz. Bu süreçte başta başkanımız Nurullah Dal olmak üzere kaybettiğimiz yakınlarımız oldu. Kayıplarımızı kalplerimize gömüp, önümüze bakmak zorundayız. Ülkemizin geleceği bunu bekliyor. Burada önemli bir sinerji yaratmak istiyoruz, yaşadığımız olaylardan ne kadar ders aldığımızı bunun üzerine neler yapmamız gerektiğini konuşacağız. Doğru planlama ile sıkıntıları en az zararla atlatmanın yollarını arayacağız.” Hürriyet/Nuran Çakmakçı