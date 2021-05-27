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Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti! Yeni karar duyuruldu, haziranda...

27 Mayıs 2021 Perşembe - 12:40 | Son Güncelleme : 27 05 2021 - 12:40

MEB resmen duyurdu. Milyonlarca öğrenci bekliyordu. Tarih belli oldu. Yeni kararı Bakan Selçuk açıkladı. Sosyal medyadan açıklamalarda bulunan Selçuk telafi eğitimlerinin haziran ayında başlayacağını, çalışmaların 2021-2022 eğitim yılını da kapsayacağını duyurdu. Peki telafi eğitimi nasıl olacak? Bütün öğrenciler için zorunlu mu? Her gün okula gitmek gerekecek mi? İşte telafi eğitimi ile ilgili merak edilen tüm detaylar...


Binlerce öğrencinin beklediği açıklama Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan geldi. Bakan Selçuk, eğitimde telafi uygulamalarının başlayacağını belirtirken "Eğitimde telafi uygulamasına hazırız. Büyük ve kapsamlı bir telafi süreciyle; akademik, sosyal duygusal ve fiziksel alanda olumsuz etkileri ortadan kaldıracağız. Haziran ayı itibarıyla başlayacağımız çalışmalar 2021-2022 eğitim yılını da kapsayacak." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un dün sosyal medya hesabından yaptığı telafi eğitimi paylaşımı sonrası okullarda telafi eğitiminin nasıl olacağı merak ediliyor. CNN Türk muhabiri Ahmet Türkeş, telafi eğitimiyle ilgili son detayları anlattı...
 
 
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Eğitimde telafi uygulamasına hazırız. Büyük ve kapsamlı bir telafi süreciyle; akademik, sosyal duygusal ve fiziksel alanda olumsuz etkileri ortadan kaldıracağız. Haziran ayı itibarıyla başlayacağımız çalışmalar 2021-2022 eğitim yılını da kapsayacak" mesajını paylaşmıştı.
 
Bakan Selçuk'un paylaşımı sonrası okullarda telafi eğitiminin nasıl olacağına ilişkin detayları CNN Türk muhabiri Ahmet Türkeş anlattı. İşte Ahmet Türkeş'in konuya ilişkin açıklamaları:
 
Gündeme gelen en önemli konulardan biri de eğitim. Daha önce eğitimle ilgili birçok açıklama yapılmış, okulların 2 Temmuz'da kapatılacağı açıklanmıştı. Peki 2 Temmuz sonrası süreç nasıl olacak?
 
 
"NET AÇIKLAMA HAZİRAN ORTASINDA"
 
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan önemli bir açıklama geldi. Selçuk sosyal medya hesabından 'Eğitimde telafi başlıyor' etiketiyle paylaşım yaptı. Öncelikle telafi eğitimine ilişkin net bir çerçeve yok ancak bazı beklentiler var. Net açıklamanın haziran ayı ortasında yapılması bekleniyor. Ayrıca ağırlıklı olarak ortaokul ve lise öğrencilerinin telafi eğitimine gitmesi bekleniyor.
 
ZORUNLU DEĞİL, İSTEĞE BAĞLI OLMASI BEKLENİYOR
 
Bütün sınıfların her gün düzenli olarak okula gidip telafi eğitimi alması söz konusu değil, daha çok haftanın bazı günlerinde ve sınırlı saatler içerisinde bir telafi eğitim uygulamasının olması söz konusu. Ayrıca telafi eğitim uygulaması tüm öğrencilere zorunlu değil, isteğe bağlı olması bekleniyor. An itibariyle teknik çalışmaların sürdüğünü söyleyelim.
 
 

 

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