Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti! Yeni karar duyuruldu, haziranda...

Bakan Selçuk'un paylaşımı sonrası okullarda telafi eğitiminin nasıl olacağına ilişkin detayları CNN Türk muhabiri Ahmet Türkeş anlattı. İşte Ahmet Türkeş'in konuya ilişkin açıklamaları:

"NET AÇIKLAMA HAZİRAN ORTASINDA"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan önemli bir açıklama geldi. Selçuk sosyal medya hesabından 'Eğitimde telafi başlıyor' etiketiyle paylaşım yaptı. Öncelikle telafi eğitimine ilişkin net bir çerçeve yok ancak bazı beklentiler var. Net açıklamanın haziran ayı ortasında yapılması bekleniyor. Ayrıca ağırlıklı olarak ortaokul ve lise öğrencilerinin telafi eğitimine gitmesi bekleniyor.

ZORUNLU DEĞİL, İSTEĞE BAĞLI OLMASI BEKLENİYOR

Bütün sınıfların her gün düzenli olarak okula gidip telafi eğitimi alması söz konusu değil, daha çok haftanın bazı günlerinde ve sınırlı saatler içerisinde bir telafi eğitim uygulamasının olması söz konusu. Ayrıca telafi eğitim uygulaması tüm öğrencilere zorunlu değil, isteğe bağlı olması bekleniyor. An itibariyle teknik çalışmaların sürdüğünü söyleyelim.