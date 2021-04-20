Milli Eğitim Bakanlığı 4. sınıf çalışma fasiküllerini yayınladı!

Milli Eğitim Bakanlığı’nın uzaktan eğitim sürecinde öğrencilere her sınıf düzeyinde kaynak desteği vermeye devam ediyor. MEB TRT EBA televizyonu yayınları, canlı dersler ve EBA dijital platformuna ek çalışma fasikülleri hazırladı. MEB 4. sınıf öğrencileri için çalışma fasiküllerinin beşinci ve altıncı ünitelerinin yayınlandığını duyurdu. Yeni yayımlanan 10 fasikülde 850 sorunun yer alıyor. Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Salgın sürecinde her bir öğrencimize ulaşmak ve onların ihtiyaçlarını karşılamak için kaynak sunmaya devam ediyoruz.” dedi. Peki, MEB 4. sınıf çalışma fasikülleri nasıl indirilir? İşte 4. sınıf beşinci ve altıncı üniteleri indirme linki!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) eğitim öğretim faaliyetlerine destek vermeye devam ediyor. MEB 4. sınıflar için birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü ünitelerden oluşan 22 çalışma fasikülünün ardından aynı serinin beşinci ve altıncı ünitelerini erişime açtı.

MEB ÇALIŞMA FASÜKÜLLERİ NASIL İNDİRİLİR?

4. sınıflar için beşinci ve altıncı üniteler http://odsgm.meb.gov.tr/ adresinde yayınlandı.

Yeni fasiküller 4. sınıflar için Türkçe, matematik, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi, sosyal bilgiler ve İngilizce derslerinden çoktan seçmeli sorular ve etkinlikleri içeriyor.

Ünitelerin işleniş zamanına göre yıl boyunca yayımlanacak olan fasiküllere, meb.gov.tr ve odsgm.meb.gov.tr adresinden erişilebiliyor.

850 SORU YER ALIYOR!

Beşinci ve altıncı üniteleri kapsayan 10 fasikülde 850 sorunun yer aldığını belirten Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Salgın sürecinde her bir öğrencimize ulaşmak ve onların ihtiyaçlarını karşılamak için kaynak sunmaya devam ediyoruz. Uzaktan eğitimde alternatif sistemlerimiz ve kaynak desteklerimizle çocuklarımızın yanındayız.” dedi.

Daha önce de çok sayıda kaynak desteğinin hazırlanarak paylaşıldığını hatırlatan Bakan Selçuk sözlerini şöyle sürdürdü:

“Örneğin Kazanım Kavrama Testleri, LGS için Örnek Sorular ve Çalışma soruları, 5, 6 ve 7. sınıflar için Beceri Temelli Testler; 9, 10, 11 ve 12. sınıflar için Tekrar Testleri; ilköğretim 2, 3 ve 4. sınıflar için çalışma soruları; 5, 6, 7 ve 8. sınıflar için 1, 2, 3 ve 4. üniteleri kapsayan çalışma fasiküllerini daha önce yayımladık. Bugün ilkokul öğrencilerimiz için yayımladığımız bu çalışmada 4. sınıf düzeyinde beşinci ve altıncı üniteleri kapsayan fasiküller bulunuyor. Diğer üniteleri kapsayan fasikülleri yayımlamaya devam edeceğiz.”