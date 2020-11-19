Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan sınav açıklaması!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk milyonlarca öğrencinin beklediği açıklamayı yaptı. Sınavların iptal edilmediğini ertelendiğini duyurdu. Bakan Selçuk, "Çocuklar, sınavları erteleme sebebimiz, sağlığınızı koruma sorumluluğumuzdur. Sizin sorumluluğunuz dersleri takip edip tekrarlar yaparak bize yardımcı olmak. 1. dönem sınavlarınız 31 Aralık'tan sonra yapılacak. Unutmayın, iptal olmadı, sadece ertelendi. Okumaya, çalışmaya devam." ifadelerini kullandı.

Koronavirüs önlemleri kapsamında okullarda yüz yüze eğitim rafa kaldırılarak tamamen uzaktan eğitime geçişe karar verilmişti. Milli Eğitim Bakanlığı uzaktan eğitim ile ilgili açıklama yaparak yeni bir kararla 20 Kasım Cuma gününden 4 Ocak Pazartesi gününe kadar resmî, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetlerine uzaktan eğitim yoluyla devam edileceğini belirtmişti. MEB , "31 Aralık 2020’ye kadar yüz yüze veya uzaktan hiçbir sınav yapılmayacak" açıklaması yapmıştı.

BAKAN SELÇUK'TAN SINAVLARA İLİŞKİN YENİ AÇIKLAMA

Bakan Selçuk sınavlarla ilgili yeni bir açıklamada bulundu ve sınavların iptal edilmediğini, ertelendiğini duyurdu. Selçuk açıklamasında, "Çocuklar, sınavları erteleme sebebimiz, sağlığınızı koruma sorumluluğumuzdur. Sizin sorumluluğunuz dersleri takip edip tekrarlar yaparak bize yardımcı olmak. 1. dönem sınavlarınız 31 Aralık'tan sonra yapılacak. Unutmayın, iptal olmadı, sadece ertelendi. Okumaya, çalışmaya devam." ifadelerini kullandı. Bakanlığa bağlı tüm okul öncesi kurumlar, kreşler, ilkokul, ortaokul ve liseler, özel eğitim okulları ve sınıfları, meslek liselerindeki uygulamalı dersler ile özel öğretim kursları da uzaktan eğitim kapsamda. Destekleme ve yetiştirme kursları ve takviye kurslarında da bu süreçte yüz yüze eğitim yapılmayacak. 5580 sayılı özel öğretim kanunu kapsamındaki özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerindeki “bireysel eğitimler” yüz yüze gerçekleştirilebilecek.

31 Aralık 2020’ye kadar yüz yüze veya uzaktan hiçbir sınav yapılmayacak, sınavlarla ilgili planlamalar salgın sürecinin seyrine göre ayrıca gerçekleştirilecek, okul yönetimleri ve öğretmenler aracılığıyla öğrencilere duyurulacak. Öğrenciler, yüz yüze ve uzaktan eğitimle yapılan eğitim öğretim müfredatından sorumlu olacak.