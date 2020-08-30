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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, paylaştı! "Hocam Bir Dakika, Bir Sorum Var."

AA |  30 Ağustos 2020 Pazar - 1:30 | Son Güncelleme : 30 08 2020 - 1:39

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından uzaktan eğitime ilişkin "Hocam Bir Dakika, Bir Sorum Var." başlığıyla hazırlanan 5 adet kısa video paylaştı.


 Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Uzaktan eğitimi  duymayan yok ancak az da olsa denemeyenler mevcut. Bu yüzden uzaktan eğitime  gereken özeni gösterelim, diyorum. Bu benim Bakanlığımızın ya da ülkenin tercihi  değil. Dünyaca sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz, daha iyi sonuçlar almak için  bulduğumuz çözümleri hep birlikte denemeli, sahiplenmeliyiz." ifadelerini  kullandı.   Bakan Selçuk, Twitter hesabından uzaktan eğitime ilişkin "Hocam Bir  Dakika, Bir Sorum Var." başlığıyla hazırlanan 5 adet kısa video paylaştı.
 
  Selçuk, videolarla "Uzaktan Eğitimle İlgili Herkes Bilgi Sahibi Mi?",  "Okullarda Hijyen Kuralları Nasıl Uygulanacak?", "Canlı Sınıf Nedir, Neden  Önemlidir?", "Veli Olarak Biz Sürece Nasıl Destek Verebiliriz?", "İnternet  Erişimi Olmayan Çocuklarımız İçin Neler Yapıldı?" sorularını yanıtladı.
 
  İlk videoda, "Uzaktan Eğitimle İlgili Herkes Bilgi Sahibi Mi?"  sorusuna cevap veren Bakan Selçuk, bu konuda çok yayın yaptıklarını belirterek,  şunları söyledi:
   "Diyebilirim ki uzaktan eğitimi duymayan yok ancak az da olsa  denemeyenler mevcut. Bu yüzden uzaktan eğitime gereken özeni gösterelim, diyorum.  Bu benim, Bakanlığımızın ya da ülkenin tercihi değil. Dünyaca sıkıntılı bir  süreçten geçiyoruz, daha iyi sonuçlar almak için bulduğumuz çözümleri hep  birlikte denemeli, sahiplenmeliyiz. EBA internet sitesinin sağ alt tarafında yer  alan EBA Asistan uzaktan eğitime dair tüm sorularınızı cevaplamak için hazır."
 
 "Canlı Sınıf Nedir, Neden Önemlidir?" başlıklı videoda ise Selçuk,  canlı sınıfların uzaktan eğitimin önemli bir parçası olduğunu belirterek, canlı  sınıflarda yoklama da alındığını söyledi.
 
  31 Ağustos-18 Eylül tarihlerinde yapılacak uzaktan eğitim sürecinde  tüm öğretmenlerin canlı ders uygulamaları gerçekleştirebileceğini vurgulayan  Selçuk, canlı sınıfların uzaktan eğitimdeki verimi artırdığını belirtti.
 
  Bakan Selçuk, "Veli Olarak Biz Sürece Nasıl Destek Verebiliriz?"  başlıklı videoda da okul aile iş birliğinin önemine işaret ederek, ailelere  önerilerde bulundu.
 
      "İnternet Erişimi Olmayan Çocuklarımız İçin Neler Yapıldı?" sorusuna  cevap veren Bakan Selçuk, mart ayından itibaren dijital aracı olmayan ailelere  cihaz ulaştırıldığını anlatarak, yeni tedbirlerle ilgili hazırlıkların sürdüğünü  kaydetti.
 
      "Okullarda Hijyen Kuralları Nasıl Uygulanacak?" sorusunun yer aldığı  videoda ise Selçuk, Türk Standardları Enstitüsü ile bu konuda çalışma  yaptıklarını aktardı.
 
 

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Ziya selçuk MEB Bakan
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