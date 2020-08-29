Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu! Sınavlarla ilgili flaş karar...

Hangi öğretmenlerimizin hangi günler okuldan eğitim yapacaklarını belirledik. Bazı okullarda kronik rahatsızlığı olan veya 65 yaş üstü olan öğretmenlerimiz fazla olabilir, onlara zaten esneklik tanımıştık. Belirli öğreytmenlerimiz bazı günler evden bazı günler okuldan eğitim verecekler.

Biz öğretmenlerimizin tam gün okulda olmalarını istemiyoruz. Benim bu tüm okul yöneticisi arkadaşlarıma çağırımdır.

Sürekli okulda bulunmayı, öğretmenimizi rahatlatmak için istemiyoruz. Bazı çalışmalar evden de yapılabilir. Önemli olan çocuklarımıza ulaşmak, onların ihtiyaçlarına gidermek.

Biz televizyondan erişime baktığımızda yüzde 99'a yakın bir etkileşim gördük. Küçük de olsa televizyona erişimde sıkıntı vardı. Bazı öğretmenlerimiz kendi ders ücretlerinden toplayarak televizyon bilgisayar verdi, bu beni çok etkiledi.

Cihazı olmayan 1,5 milyon çocuk var. Nereden biliyoruz? EBA'ya kimler giriyor, kimler ne yapıyor. Bunların hepsini belirliyoruz. Cihaz temini anlamında da çalışmalarımız var. EBA destek noktaları kuruyoruz. Belli bölgelerde 8-10 bilgisayarın olduğu, bir okulun içi, bir eğitim merkezi olabilir. Bunun bir kısmı gezici olabilir, araçlar vasıtasıyla. Erişimi olmayan çocukları bu EBA destek noktalarıyla buluşturacağız.

Öğrencimiz isterse dersi kendi öğretmeninden dinleyebilir, isterse animasyonlardan izleyebilir, videolardan izleyebilir.

Yüz yüze sınavlar yapmakla ilgili çalışmalarımız var. Bunlar şu anda net değil, birkaç alternatifimiz var. Öğrenciler televizyondan verilen eğitimden de okulda verilen eğitimden de sorumlu olacak.

Bütün kitaplarımız okullara ulaştı. İstisnai olarak bazı okullarda sorun çıkmışsa onlar bu hafta halledilir. Eğitim başladığı günden itibaren velilerimiz okullardan alabiğlir. Ayrıca destek kitapları da vereceğiz.