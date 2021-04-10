Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu! 81 ilde başlıyor...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yeni kararı resmen duyurdu. MEB, 81 ile yazı yolladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Hayat Boyu Öğrenen Mahalle Uygulaması ile ilgili olarak "Her mahalleden seçilen en az bir okulda, örgün eğitimi aksatmayacak şekilde halk eğitimi kursları açılacak, seçilen bu okullar halk eğitimi merkezlerimizin birer şubesi niteliğinde olacak" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), vatandaşların ihtiyaç duyduğu eğitime, halk eğitimi merkezleri dışında okullarda da ulaşabilmesini sağlamak amacıyla "Hayat Boyu Öğrenen Mahalle" uygulaması başlatıldı.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, vatandaşların zaman, yaş, eğitim düzeyi gibi her türlü kısıtlamayı ortadan kaldırarak ihtiyaç duyduğu eğitime ulaşabilmesi amacıyla "Hayat Boyu Öğrenen Mahalle Uygulaması" hayata geçirildi. Bu öğretim yılında pilot uygulama İstanbul 'da yapılacak, diğer illerde ise 2021-2022 öğretim yılında hayata geçirilecek. Uygulama kılavuzu 81 ilin valiliğine gönderildi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uygulama ile toplumda hayat boyu öğrenme kültürü ve farkındalığının oluşturulması, öğrenme fırsatlarına erişimin artırılması, bireylerin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi amacıyla hayat boyu öğrenme faaliyetlerinin halk eğitimi merkezi binalarının dışına çıkarılıp, mahalle halkı ile buluşturmasının hedeflendiğini belirtti.

"Uygulama ile her mahalleden seçilen en az bir okulda, örgün eğitimi aksatmayacak şekilde halk eğitimi kursları açılacak. Seçilen bu okullar, halk eğitimi merkezlerimizin birer şubesi niteliğinde olacak." ifadesini kullanan Selçuk, Türkiye'de her ilçede en az bir tane olmak üzere 995 halk eğitimi merkezi ve 24 olgunlaşma enstitüsü ile 73 alanda 3 bin 636 kurs çeşidiyle faaliyetlerin devam ettiğini aktardı.

"Vatandaşlar halk eğitim merkezine ulaşım sorunu yaşıyor"

Selçuk, nüfus yoğunluğu fazla ve coğrafi açıdan büyük olan ilçelerdeki vatandaşların halk eğitimi merkezine ulaşım sorunu yaşadığına işaret ederek şunları kaydetti:"Kurslarımıza erişim sağlayamayan vatandaşlarımızın ihtiyaç, ilgi ve isteklerine öncelik verilerek bu kurslardan faydalanabilmeleri için vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla mahallelerimizde şartları uygun olan okullarımızı kurs merkezi olarak planlamaktayız. Uygulama kapsamında ülke genelinde yaklaşık 32 bin civarında mahallede il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri bünyesinde oluşturulacak ve mahalle sakinlerini temsilen muhtarların da yer alacağı bir komisyon marifetiyle resmi ilköğretim ve ortaöğretim okulları kurs merkezi olarak tespit edilecek."

"Bireyin kendini sürekli yenilemesi ve topluma uyumlu bir şekilde yaşayabilmesi hayat boyu eğitimle mümkün"

Uygulamaya neden ihtiyaç duyulduğuna da değinen Selçuk, hızla değişen dünyada bireylerin var olan bilgilerinin yeterliliğini yitirmekte olduğunu ve artık insanların gençliklerinde edindikleri bilgilerin onlara hayatları boyunca yetmediğini vurguladı.Selçuk, bireyin kendini sürekli yenilemesi ve topluma uyumlu bir şekilde yaşayabilmesinin hayat boyu eğitimle mümkün olacağının altını çizerek şu ifadeleri kullandı:"İstihdamı geliştirmek, nitelikli iş gücü oluşturarak ekonomiye katkıda bulunmak, kişilerin mesleklerindeki gelişmeleri yakından takip ederek, kendilerini yenilemelerini ve hak ettikleri kalitede bir hayat yaşamalarını sağlamak hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Bu vesileyle yediden yetmişe tüm vatandaşlarımızı mahallelerde açacağımız tüm kurslarımıza davet ediyoruz. Diyoruz ki 'Hayat boyu öğrenme, öğrenen toplumun temel taşıdır.' Her birey hayat boyu öğrenmeye devam etmelidir."