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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk canlı yayında duyurdu! Flaş yüz yüze eğitim kararı...

AA |  30 Aralık 2020 Çarşamba - 11:28 | Son Güncelleme : 30 12 2020 - 14:14

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Daha önce canlı ders yapabilme kapasitemiz 100 bin civarındaydı. Şu anda 3 milyonu geçtik. Yüz yüze karne vererek hareketliliği artırmak gibi bir niyetimiz yok. Dijital karne söz konusu. 15 Şubat'ta hangi gruplarda yüz yüze eğitime geçebiliriz, hazırlık yaptık. Açıklayabilmek için salgının seyriyle ilgili verileri görmeliyiz" dedi.


Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin  değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.  Mart ayından bu yana yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gölgesinde  eğitime devam edildiği belirtilerek, genel bir değerlendirme yapması istenen  Selçuk, bu dönemin zor geçtiğini, bu zorluğun aynı zamanda yeni imkanların, yeni  ihtiyaçların ortaya çıkmasına da yol açtığını söyledi. Dünyanın hiçbir ülkesinin salgına hazırlıklı olmadığını ifade eden  Selçuk, bütün ülkelerde var olan problemlerin Türkiye'de de bulunduğunu dile  getirdi.
Türkiye'nin bazı avantajları, bazı dezavantajları bulunduğunu aktaran  Selçuk, dünyanın önde gelen ilk 20 ülkesine bakıldığında okulların tam zamanlı  açıldığını ancak Türkiye'nin daha kontrollü gitmeyi tercih ettiğini, vakalara,  Bilim Kurulu'nun tavsiyelerine bağlı olarak fotoğrafı günlük kontrol ettiklerini  bildirdi. Selçuk, dünyada en çok canlı ders yapan, öğretim kademelerinin her  birine ayrı olmak üzere 3 televizyon kanalı kurabilen 3-4 ülkeden birisinin  Türkiye olduğunu anlattı. Eğitim portalı dünyada birinci olan yani öğretmen ve  öğrencinin dünyada en çok girdiği eğitim portalının da EBA olduğunu aktaran  Selçuk, bu konularda Türkiye'nin avantajlı olduğunu dile getirdi. Dünyada EBA destek merkezi ve gezici destek merkezlerinin ilgi  çektiğini, Japonya'nın en büyük medya kuruluşunun Türkiye'de 1 hafta kaldığını ve  konuya ilişkin yayın yaptığını belirten Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:
 
 "Bütün bunlara baktığımızda şunu görüyorum, bizim avantajlı olduğumuz  bu tür yerler var ama dezavantajlı veya eksik olduğumuz yerler de var. Her şeyi  dört dörtlük yapamadık. Bunu çok rahatlıkla söylerim, bunu samimi olarak  söylüyorum. Neyi yapamadık? Bizim okulları 2 gün açmamızdan dolayı ortaya çıkan  eğitim eksiğini tamamlamakla ilgili daha çok şey yapılabilir, bu yoldayız. Canlı  derse erişim konusunda sıkıntı çeken çocuklarımıza daha çok olanaklar  sağlamalıyız. Bu konuda da yapacağımız ödevler var. Dezavantajlı olduğumuz veya  eksik olduğumuz yerlerden bahsederken bu tür konuları söylüyorum ama belki  dünyada en çok öğretmen eğitimi yapabilen yine birkaç ülkeden birisiyiz. Bu da  çok özel bir durum benim içim."
 
  "Başka ülkelerle kıyaslama yapılması daha rasyonel"
 
 Bakan Selçuk, herhangi bir konuda eleştiri söz konusuysa başka  ülkelerle kıyaslama yapılmasının daha rasyonel olacağını dile getirdi. Bu süreçte en büyük destekçilerinin veliler olduğunu ifade eden  Selçuk, "Ailelerin 24 saat çocuklarla beraber olması ve onların eğitim öğretimine  destek olması gerçekten büyük bir iş. Hepsine şükran borçluyum Milli Eğitim  adına." diye konuştu.Köy köy, kasaba kasaba, ev ev dolaşarak nerede ulaşılamayan hangi  çocuk var diye cansiperane mücadele eden öğretmenler bulunduğunu da aktaran  Selçuk, onlara da teşekkür borçlu olduğunu söyledi. Genel olarak bakıldığında gelecek sürecin belirsizliği ve  bilinmezliğinin sürekli olarak kararları dinamik tutmayı zorunlu kıldığını  anlatan Selçuk, şöyle devam etti:  "Mesela 'Bir karar aldınız, niye değiştiriyorsunuz' deniyor. Ben  salgının seyrinin buraya geleceğini bilemiyorum ki ya da Bilim Kurulu'nun  tavsiyelerinin belli toplantılardan sonra farklılaşacağını bilemiyorum ki, onlara  danışıyoruz. Burada şöyle bir şey var. Toplum da hemen her şeyin cevabını bir  yıllık istiyor ama bizim öyle bir cevabımız yok. Biz bir karar aldığımızda bunu  muhakkak surette belirli olgunlaşmalar sonucunda alıyoruz. Mesela diyelim ki  bugün bir kararla ilgili sosyal medyada talep var ama 3 gün sonra Bilim Kurulu  toplanacak, o toplantının verilerini almam lazım. Arkasından Sağlık  Bakanlığımızla bir müzakere etmem lazım, arkasından salgınla ilgili İçişleri  Bakanlığının verisini gözden geçirmemiz lazım vesaire. Bütün bunlar tamama  ermeden bir karar veremiyoruz. 'Siz bu veriler olmadan hemen kararı açıklayın'  bunu yapamıyoruz elbette."
 
Öneriler de geldiğini belirten Selçuk, bunların bir kısmı yapılsa  binlerce dava açılacağını, alınan kararın hukuksal bir altyapısının olması  gerektiğini dile getirdi. Bazı önerilerin sistemin bütünlüğünden kopuk olduğunu, yapılması  halinde başka sorunlara yol açacağını anlatan Selçuk, şunları söyledi:
 "Bizim bu çerçevede geriye doğru baktığımızda işin büyük bir kısmında  müsterih olduğumuzu söyleyebilirim. Bu koşullarda bunu yapabilmek, ülke olarak,  ana baba olarak, öğretmen olarak, okul yöneticileri olarak bunu yapabilmek  gerçekten büyük iş. Neye göre büyük iş? Başka ülkelere baktığımda büyük iş.  Eksiklerimizin olduğunu görmemiz ve bunlar için çaba sarf etmemiz ve daha iyisini  yapma gayretinde olmamız, iyi niyetle bu çabanın içinde olmamız bizim en doğru  pusulamız. Şunu söylemiyoruz, 'Hiç bir sorun yok' da demiyoruz 'Her şey mükemmel'  de demiyoruz, 'Her şey kötü' de demiyoruz. Çünkü veriye bakıyoruz. Biz 'Şu  kalemlerde oldukça iyiyiz, şu kalemlerde çalışmamız lazım.' Bizim baktığımız  geleceğe dair de bu." Neden bütün ülkeler okulları tam zamanlı açarken kendilerinin bunu  yapmadığının sorulduğunu aktaran Selçuk, "Açmadık çünkü bizim koşullarımız, bizim  ülkemizin yapısı, bizim sosyal hayatımız, bizim düğünlerimiz, bizim cenazelerimiz  bütün bunların sosyoantropolojik fotoğrafına bakmak zorundayız. Hepsi beraber  nasıl evriliyor ve gelişiyor ve değişiyor, buna bakarak karar veriyoruz." dedi.
 
Bu kararların arkasında yüzlerce bilim insanı bulunduğunu belirten  Selçuk, "Ölçmeyle ilgili ayrı, çocuk psikolojisiyle ilgili ayrı, psikiyatr  alanında ayrı, hepsiyle ilgili uzmanlara danışıp konuşuyoruz ve yapıyoruz yoksa  masa başında böyle bir değerlendirme yapmamız tabii ki mümkün değil." diye  konuştu.
 
  "Normalde neyse uzaktan eğitimdekiler de yansıması"
 
 Uzaktan eğitimin yüz yüze eğitimden farklı olduğu ifade edilerek,  uzaktan eğitimde öğrencilerin daha mı az öğrendiği yönündeki soruya karşılık  Selçuk, okullarda belli dönemlerde belli süreçler yaşandığını anlattı.  Okullarda bahar gelince ya da sınav sonrası gevşeme olduğunu, belli  yaşlarda gevşemenin, belli yaşlarda disiplinin arttığını, belli yaşlarda oyun  tabanlı yaklaşımın, belli yaşlarda bireysel çalışma ya da grup çalışmasının  arttığını, normal sınıflarda belli çocukların hep parmak kaldırdığını, belli  çocukların hiç kaldırmadığını, bazı çocukların katılımının çok yüksek olduğunu,  bazı çocukların ailelerinin çok ilgili, bazılarının daha az ilgili olduğunu  belirten Selçuk, "Buradaki durum normalde neyse aslında uzaktan eğitimde de  velinin ilgisi, çocuğun disiplini, ödev yapan çocuklar ve ödev yapmakta biraz  zorlanan çocuklar vesaire bunların hepsi aslında bir yansıma." ifadesini  kullandı.   Daha önce hiçbir şekilde köy okullarındaki birleştirilmiş sınıflardaki  öğrencilere kucak dolusu yayınlar, kitaplar göndermediklerini, daha önce özel  eğitime ihtiyaç duyan özel çocuklara mobil uygulamalar, yayınlar, kitaplar,  dergiler göndermediklerini çünkü bunların okullarda yapıldığını anlatan Selçuk,  "Daha önce öğretmen eğitimi için çok daha sınırlı alanda hareket ediyorduk ama  şimdi her bir öğretmenimizin milyonlarca saat ders alma konusunda bir atmosferi  oluştu. Uzaktan eğitimin kurduğumuz öğrenme yönetim sisteminde bunu  yapabiliyorlar. Daha önce öğrencilere çalışma kitapları, ilkokul 1-2-3-4'e  vesaire onlara çalışma kitapları göndermezdik sadece ders kitabı gönderirdik.  Şimdi ekstra kaynak olsun diye bunların da her birini somut olarak, basılı olarak  veriyoruz. Hepsi ücretsiz." diye konuştu.  Dünyada ve Türkiye'de bu dönemin çok özel olduğunu ve bilimsel olarak  araştırılması gerektiğini ifade eden Selçuk, Milli Eğitim Dergisi'nin son  sayısında sadece Türkiye'de ve dünyada salgın süercinde eğitimi araştıran  yüzlerce makaleden seçilmiş makaller bulunduğunu söyledi. Selçuk, "Bunlar bilim insanlarımızın, bizim sahada, okullarımızda,  velilerimizle, öğretmenlerimizle yöneticilerimizle yaptıkları çalışmaların  sonuçları. Bize şunu soruyorlar 'Sahada çalışma var mı', tabii ki var, yüzlerce  var. Bu yeni çıktı. Bütün bunları şundan dolayı söylüyorum, daha önce canlı ders  yapabilme kapasitemiz 100 bin civarındaydı bütün Türkiye'de şu anda 3 milyonu  geçtik. Bu imkanlar da geçmişe göre bir avantaj sağlıyor. Bunu da ifade etmekte  yarar var." dedi.
 
Bazı velilerin çocuklarının uzaktan eğitim derslerinde dikkatini  yeterince toplamadığı yönünde şikayetleriyle ilgili görüş ve değerlendirmelerinin  sorulması üzerine Selçuk, şunları söyledi:  "Bu herkes açısında zor bir dönem. Çocuklar da bunalıyor. Bu gerçekten  kolay bir durum değil. Uzun soluklu maraton koşulması gereken bir süreç. Ben  çocukluğumdan hatırlıyorum; veliler çocuğum ders kitabın arasına Tommiks, Teksas  koyuyor onu okuyor diye şikayet ederdi. Yüz yüze derslerde bazen öğretmenlerin  'oğlum-kızım sen burada mısın?' diye sorusu olurdu. Şimdi bütün bunlar  düşünüldüğünde, hayat aslında bütünü açısından aynı fotoğrafı sergiliyor.  Çocukların müzik, eğlence, film, spor vesaire gibi bazı kaçış yollarıyla başka  alanlara yönelmesi stresi daha da yükseltmemek için bir şekilde rahatlama  alanları olarak kendi kendilerine yapmaya çalıştıkları bir şey. Bunların tamamını  yasakladığınızda düdüklü tencerenin deliği olmamış oluyor. Şunu rahatlıkla  söyleyebilirim; bizim çocuklarımıza sporu, sanatı bu kadar öncelememizin, kitap  okumayı bu kadar önceleme nedeni de bu zaten."
 
"Mevzuatta değişiklik yapıp, alanı rahatlatmaya çalışıyoruz"
 
  
 Bakan Selçuk, 22 Ocak'ta başlayacak sömestr tatili öncesi öğrencilere  dijital karne verilip verilmeyeceği sorusunu, şu şekilde yanıtladı: "Evet dijital bir karne var çünkü bizim yüz yüze karne vererek  hareketliliği artırmak gibi bir niyetimiz tabii ki yok. O yüzden de bir dijital  karne söz konusu. Liseler için birinci dönemle ilgili notlandırma süreci  bittikten sonra karne olabilir. Biz mevzuatın esnekliği içerisinde çocuklarımız  ve velilerimiz açısından en kolay hangisi oluru düşünmeye çalışıyoruz. Hatta  bazen şunu yapıyoruz; olağanüstü dönemler için ihtiyaç duyulabilecek bazı  hususlar, mevzuatın içerisinde olmayabiliyor. O yüzden de biz kimi zaman  mevzuatta değişiklik yapıp, alanı rahatlatmaya çalışıyoruz."
 
 "Salgının bu kadar yükseleceğini önceden bilemiyorum ki"
 
Sene sonu sınavları konusunda durumun ne olduğunun sorulması üzerine  Selçuk, şu bilgileri verdi:   "Salgınla ilgili ilçe-ilçe, il-il, köy-köy nereden neyimiz var, ana  sınıflarında kaç öğrencimiz temaslı. Ailede kaç kişi var? Birlerde, ikilerde,  beşlerde, yedilerde kaç kişi var, bunların hepsini günlük izliyoruz. Hangi sınıf  seviyesinde temaslı ya da pozitif birey sayısı fazladır, bunlar da günlük olarak  görünüyor bizde. Bütün bunlarla alakalı olarak Sağlık Bakanlığı ve Bilim  Kurulu'nun belirli bir eşik belirleyip, bu eşikten sonrasında' yüz yüze de  yapabiliriz, sınavı da yüz yüze yapabiliriz vesaire' demeleri söz konusu. Bizim  buradaki amacımız şu: Biz en başta desek ki hiçbir sınav yok hiçbir şekilde bir  sorumluluk söz konusu değil. Bu inanılmaz bir gevşemeye ve önümüzdeki 5-6 senenin  eğitim sistemini felç etmeye yönelik bir şeye dönüşecek.
   Bizim süreç dinamiktir dememizin, duruma göre farklı davranırız  dememizin eleştirildiği bazı durumlar da var. Daha önce böyle demiştiniz, şimdi  böyle diyorsunuz. Ama koşullar değişti. Yani ben salgının bu kadar yükseleceğini  önceden bilemiyorum ki ya da aşı ile ilgili sürecin tam olarak nasıl  netleşeceğini, dünyadaki etkisinin ne olacağını tam olarak bilemiyorum ki. Eğer  olumlu gelişme, değişme söz konusu olursa şunu şunu yaparız diye biliyoruz.  Olumsuz olursa da şöyle bir hazırlığımız da var. 15 Şubat'ta hangi yaş  gruplarında yüz yüze eğitime tam olarak geçebiliriz, bu konuda bir hazırlık  yaptık. Bu hazırlıkla ilgili açıklamayı yapabilmem için yan taraftaki dosyada  salgının seyrini ve Sağlık Bakanlığı'nın verilerini görüyor olmam lazım. Bu  veriyi gördükten sonra bunu devreye sokuyoruz."
 
   "Olağan durum değil ki olağan mevzuata göre karar verelim"
 
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, açıklama yapmak ve yüz yüze eğitim  konusunda her zaman kontrollü gitmeyi tercih ettiklerine değinerek, "Bunun nedeni  şu; bir krizi yönetmekten riski yönetelim. Kriz çıksın da sonra buna çözüm  bulalım, bununla uğraşmak istemiyoruz. O yüzde de bu çocuklarımızın yıl sonu  sınav notunun nasıl olacağına ilişkin olarak şu anda olağan durumdaki mevzuatı  esnetip, iki, üç tane sınav ve projeler, performans vesaire. Olağan durum değil  ki olağan mevzuata göre karar verelim. Olağan üstü bir durum var. Onun için  sadece tek sınav olabilir. O yüzden katılım puanı, proje, ödev vesaire olabilir  diyoruz. Bunu diyebilmek için de yönetmelik değişikliği yapıp, bir esneme getirip  ona göre karar veriyoruz. Yani hukuka da uygun olsun diye. Çünkü olağanüstü durum  için bir salgın dönemi için mevzuat yazılmamış haklı olarak. Bu çerçevede  baktığımızda biz öncelikle ikinci dönemin başlangıcı için neye hazırız, neyi  planlıyoruz? Bu saat için müfredatın ne kadarından sorumluyuz. Biz diyoruz ki LGS  haziranın ilk haftasında yapılacak. Şimdi ben bunu önceden söylemek zorundayım  ama koşul değişirde bunu yapamazsak. Ama önceden böyle demiştiniz niye  değiştirdiniz. Çünkü ihtiyaç oldu. Böyle bakmak durumundayız." diye konuştu.
 
  "Canlı derste EBA'da dünyada birinci olmamız durup dururken değil"
 
  Kolay olana kaçıp en zor durumda olabilecek her şeyi baştan söylemenin  doğru olmadığına işaret eden Selçuk, "En sonunda deniliyor ki, 'Madem bunu  yapacaksınız en başta yapsaydınız.' Biz sistemin bütününü kontrol etmek  zorundayız. Çocukların psikolojisi, motivasyonu çok önemli. Biz tamamen  boşladığımızda onların motivasyonunun ne olacağını psikolojik olarak kestirmek  durumundayız." ifadesini kullandı.  Mart ayında diğer ülkelerdeki uygulamaları incelediklerini, buralarda  mail atılarak konulara bakılmasının istendiğini aktaran Selçuk, Türkiye'de ise 10  günde üç kanal kurulduğunu, canlı ders kapasitesinin artırıldığını, binlerce cilt  eser basıp gönderildiğini, öğretmenlere eğitim verildiğini hatırlattı. Selçuk, "Canlı derste EBA'da dünyada birinci olmamız durup dururken  değil. Her ülkenin EBA benzeri sistemleri var. Peki onlar neden öğretmenlerin,  çocukların girişi, orada kalma süresi açısından birinci değiller de Türkiye  birinci? Bütün ülkelerin sıralamasını gördüğümde rahatlıkla biz bu konuda  başarılıyız diyorum." şeklinde konuştu.
 
 Kurulan televizyon kanallarının içeriği konusunda acemi olduklarını,  yayıncılık birikimlerinin düşük olduğunu dile getiren Selçuk, hatalar yapıldığını  ancak sonrasında öğrenildiğini anlattı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Hata yapıyoruz, yapabiliriz ama bu  bir yol ve yolculuk. Büyük hatalar yapmaktan ve hatalarımızın sayısının çok  olmasından endişe ederim." dedi.  Uluslararası muhataplarla bu konuda neler yapıldığına ilişkin  görüşüldüğünü, fotoğrafın bütününe bakıldığında Türkiye'de rahatlatıcı bir durum  olduğuna dikkati çeken Selçuk, "Ama sadece Türkiye'ye bakıp da 18 milyon  öğrencinin 3 milyonunun erişim sorunu var. Bu büyük bir sorun, kabul ediyoruz. Bu  sorunun iyileştirilmesine çalışıyoruz. 3 milyonla ilgili erişimdeki bu sıkıntıyı  çözmeye çalışırken 15 milyona da bir şey verdiğimizi görmek lazım."  değerlendirmesini yaptı.
 
  "Okullarda neyi nasıl yapacağımızı Sağlık Bakanlığından bir ekiple  çalışıyoruz"
 
   Milli Eğitim Bakanı Selçuk, aşının istekli olan öğretmenlere yapılması  konusunu konuştuklarını ancak netleşen bir durumun bulunmadığını, prensip olarak  belli olduğunu söyledi. Okullardaki hazırlıklarla ilgili dünyanın neler yaptığına ilişkin  toplantılar yaptıklarının bilgisini veren Ziya Selçuk, şunları kaydetti: "Okullarda neyi nasıl yapacağımızı Sağlık Bakanlığından bir ekiple  beraber çalışıyoruz. Bununla ilgili bir kitapçık hazırlanıyor, öğretmenlerimiz  okullarımız için aşı konusunda. Bütün bu çalışmalarla beraber de giderek bu  alandaki en risklilerden başlayıp sonra toplumun tamamını kuşatan bir yere doğru  gitmek bizim eğitimi yüz yüze yapmamızın önünü çok açacak."
 
 
 
 "Lise öğrencileri için önümüzdeki süreçte yüz yüze sınav yapılması  yerine, farklı bir ölçme değerlendirme yöntemi uygulanabilir mi?" sorusu üzerine  Selçuk, eğitimde eksik bırakılan her şeyin bir sonraki senenin problemi haline  geldiğine dikkati çekerek "Bir sonraki seneyle de kurtulamıyoruz. Ondan sonraki  sene ve hatta üniversitedeki matematik mesela, bu problem oraya taşınıyor.  Türkiye'nin çok uzun yıllar 8-10 sene bu eksik nedeniyle eğitimde çok düşük bir  performans göstermesi bizim göze alamayacağımız bir şey." ifadelerini kullandı.
 
Eksiklerin tamamlanarak gidilmesi gerektiğini vurgulayan Selçuk, şöyle  devam etti:  "Lisede öğrencilerimiz sınav olacakları zaman her türlü tedbiri  fazlasıyla alacağız, biz bunu LGS'de gösterdik, başka durumlarda gösterdik. Yani  her türlü dezenfekte işlemi, her türlü maske, mesafe, bir sınıfa girecek öğrenci  sayısı... Evdeki ve sokaktaki durumdan, alışveriş yapılan çarşı pazardan veya  başka mekanlardan daha kontrollü bir ortam sağlıyoruz. Bunu göz ardı etmemek  lazım."
 
  Selçuk, okullarda temaslı bir öğretmenin gözetmen olmasının söz konusu  olmadığını, ailesinde temaslı veya pozitif bulunan bir öğrenciye daha sonra  mazeret sınavı yapılabileceğini aktardı. Bakan Selçuk, şunları söyledi:  "Çok büyük kontrol altında yapılan bir iş olduğu için rahatız biz.  Diyelim ki bir çocuğumuzun başka bir hastalığı söz konusu. Bu özel bir durum ve o  başka bir zamanda sınavını alır. Hiç sorun değil bu. Ama biz en baştan 'Hiçbir  sınav yok, hiçbir şekilde yapılmayacak dediğimizde ki ilkokulda zaten yapılmasını  hiç düşünmedik. Ortaokulda fotoğrafa baktığımızda yapılan çalışmalar, canlı  dersleri tamamen rahat bir alanımız olarak gördük. O yüzden de orada bunu  yapabiliriz dedik. Ama lisede, çocuklarımızın bütün değişkenler açısından  incelenmesi sonucunda onların üniversiteye yönelik hazırlıkları da düşünülerek  yüz yüze sınavlarının daha iyi olacağı konusunda ölçme değerlendirme heyetimiz  bir karar verdi. Sahaya sorduk. İl yöneticilerimize, okul müdürlerimize,  öğretmenlerimize danıştık. Genel tablo bu yönde olduğu için, öyle bir karar  aldık. Yoksa 'şöyle mi yapsak, böyle mi yapsak' denilen bir iş değil, çok uzun  soluklu bir iş. Ama diyelim ki bu istatistiklerde bir kırılma, bambaşka bir şey  olur. Yine gözden geçiririz, o esnekliğimiz her zaman söz konusu."
 
  "Bilimsel verilere bakmadan yapamayız"
 
  Selçuk, alınan kararlarda veli, öğretmen ve öğrencilerden gelen  tepkiler ile sosyal medyadan gelen değerlendirmelerin etkisinin sorulmasına  karşılık şu değerlendirmeyi yaptı: "(Sosyal medyada bir talep olduğunda, evet talep çok oldu, bunu  yapalım) Böyle bir şey elbette mümkün değil, bu bir yanılgı ve bir sorun. Eğitim  kararları bilimsel verilere dayalı olarak yapılıyor, sürecin tamamlanması  gerekiyor. Bilim Kurulunun toplantı sonuçları çıkmadan, istatistiklerle ilgili  veriler gelmeden bu kararı alamam. Ama bu arada sosyal medyada bir talep olsa  'Alın, alın' şeklinde asla almayız. Yani olgunlaşmadan bir karar alamayız. Ya da  sistemimizin orta ve uzun vadede probleme girebileceği bir kararı asla almayız.  Bu bir yanılgı. Bilimsel verilere bakmadan yapamayız. Aksi halde bu eğitim olmaz.  Eğitim bir bilim olduğu için bu kararları alırken elbette toplumun ihtiyaçlarını,  beklentilerini göz önüne alıyoruz ama bunun da rasyonel olmasını bekliyoruz."
 
  Velilerden gelen paylaşımlar
 
 Velilerin sosyal medyadaki tepkilerine değinen Selçuk, şöyle devam  etti: "Kızıyorlar, teşekkür ediyorlar, yani bir şekilde ilgileniyorlar.  Çağrı merkezimiz var, buraya milyonlarca soru geliyor. Psikososyal destek  merkezimiz var. Oraya da velilerimiz başvurup, çocuklarının motivasyonu, öğrenme  sorunları, güçlükleri konusunda uzmanlarla, psikolojik danışmanlarla  görüşebiliyorlar. İki tane sanal robotumuz var. Bu robotlar 46 milyon soruya  cevap verdiler geçtiğimiz süreçte. O da dünyada ödül aldı. Birincilik, ikincilik,  üçüncülük ödülümüz var bu konularla ilgili. Kamuda ilk sanal robotların  kullanımını devreye soktuk."  Velilerden gelen paylaşımlara tek tek bakıldığı ve incelendiğini  kaydeden Selçuk, "Bazı velilerimizi çağrı merkezine davet ediyorlar. Bazen  velilerimizden ortak bir sorunla ilgili bir şikayet, istek geldi. O zaman da 'Şu  konuda genel bir talep var, bununla ilgili açıklamamız şu.' diyoruz ama  teşekkürlerin sayısı gerçekten çok yüksek, o da bizi mutlu ediyor." dedi.
 
 Yüz yüze eğitime geçiş sürecinin uzaması halinde, üniversiteye geçiş  için yapılan YKS ve liseye geçişte uygulanan LGS kapsamındaki merkezi sınavların  kapsamının değişip değişmeyeceğine ilişkin açıklama yapan Selçuk, öğrencilerin  haklı olarak "Mart ayında siz bir karar aldınız ve 'sadece yüz yüze olan  kısmından sorumlusunuz' dediniz" hatırlatmasını yaptıklarını söyledi. Mart ayında  televizyonların henüz kurulmadığını, canlı ders kapasitesinin çok düşük olduğunu,  öğretmenlerin, okulun, Bakanlığın hazır olmadığını belirten Selçuk, "Hazır  olmadığımız bir noktada, bizim yapmamız gereken işlerin olduğu bir durumda  elbette biz öğrencinin lehine bir şeyi düşünmek zorundaydık." ifadesini kullandı.  Yaptıkları hazırlıklar sonrası üniversiteye hazırlanan öğrencilerin  rehberlik, sınav, karşılaştırma, konu anlatım gibi ihtiyaçlarının hepsini  bulabileceğini belirten Selçuk, ayrıca hafta sonu televizyonlarda soru çözümleri,  konu anlatımları olduğunu, öğrencinin konu anlatımını istediği öğretmenden  dinleyebileceğini söyledi. Öğrencilerin sınavlara hazırlanırken ihtiyaç  duydukları her türlü kaynağı bulabildiğini dile getiren Selçuk, "Buradan  baktığımızda bu tür bir hazırlık müfredatın tümünden sorumlu olmakla ilişkisi  bakımından uygun görünüyor yine heyetimize soruyoruz yani bilimsel heyetimize  soruyoruz." dedi.
 
Bakan Selçuk, şunları kaydetti: "Milli Eğitim Bakanlığı mevcut duruma bakar, olağanüstünün durumuna  göre olağanüstü değişik kararlar olabilir, yani bir seyretme de olabilir. Bir  ihtimal olarak söylüyorum bunu. Neye göre? Koşullara göre. Burada önemli olan şey  şu, eğer biz diyelim ki türev, integralin olmadığı bir içerikten söz etsek ya da  ikinci dönem 'hiç yok' desek. Bu emin olun üniversiteyi de olumsuz  etkileyebilecek, 10'uncu sınıfların 11'ini probleme sokacak, 11'in 12'sini  probleme sokabilecek bir durum. Bunları öğrenmiş olmak çocuğunuz için bir kazanç.  Bunu bir sınav meselesi olarak görmeyip, hayata hazırlanma meselesi bu, bu  kendini yetiştirme meselesi, donanımlı olma meselesi bu. Burada öğrendiği şey ya  da öğrenmediği şey açısından bakıldığında 'Neyi öğrenmezsen kardır' diye bir  işten söz etmiyoruz eğitimde. Eğitim bir tamamlanma prosesidir ve bu sürecin  içerisinde de çocuklarımızın öğrendiği her konu onları ileride üst sınıflarda çok  daha rahatlatacak."
 
 "Aşılama sürecinin bir an önce başlaması konusunda temasımız  sürüyor"
 
 "Yüz yüze eğitime geçilebilmesi için öğretmenlerin öncelikli olarak  aşılanması planı var mı? Öğretmenlerin aşılanması yüz yüze eğitime geçilebilmesi  için yeterli olur mu? Öğretmenler dışında okullarda görev yapan herkesin  aşılanması gibi bir karar alınabilir mi?" sorusu üzerine Bakan Selçuk, okulu bir  bütün olarak gördüklerini belirtti. Okulda mümkün olduğunca kontrollü bir alan  istediklerini ifade eden Selçuk, şöyle konuştu: "O alanda kim varsa tabii ki hepsi için söz konusu. Öğretmenlerimizin  arzu etmeleri halinde aşılama sürecinin bir an önce başlaması konusunda da yine  Sağlık Bakanlığımız ile temasımız sürüyor. Aşı takvimine bağlı olarak yaşlılar,  hekimlerimizden, sağlık çalışanlarımızdan, hemşirelerimizden sonraki ekipte  öğretmenlerin de yer alması noktasında ilkesel olarak müzakerelerimiz var.  Öğretmenler, belli öncelikler içerisinde sağlık çalışanları, belli öncelikleri  olanların hemen arkasından gelen grupta yer alıyor. Okulların açılmadığı bir  toplumda normalleşme olmaz. Normalleşmenin olması için önce bir okulu halletmemiz  lazım ki toplumsal hareketliliği de bir düzene sokalım. O yüzden de  öğretmenlerimizin aşılanması tabii ki önemli."
 
 "Bizim bir ihtimaller tablomuz var"
 
  
"Geçen sene herhangi bir sınav olmadan bir üst sınıfa geçilmişti. Bu  senede planlar tutmazsa böyle bir planınız var mı?" sorusuna ise Selçuk, "O da  senaryolardan birisi. Bizim bir ihtimaller tablomuz var. Her birinin de yanında  avantajı dezavantajı var. Bütün bunları saha ile irtibat halinde  değerlendiriyoruz, bilim insanları ile çalışarak değerlendiriyoruz." yanıtını  verdi. Sürecin olumsuz devam etmesi halinde, önceliklerinin sağlık olduğunu  söyleyen Selçuk, şu ifadeleri kullandı: "Çocuklarımızın, öğretmenlerimizin, eğitim çalışanlarımızın sağlığını  bir garanti altına alalım diğer işlemlerin tamamı ondan sonra gelir. Bütün bakış  açımız bu. Diyelim ki sağlıkla ilgili bir endişemiz kontrol altına alabiliyoruz,  bunu da bilim insanları da teyit ediyor, biz bu süreci işletiriz normal olarak,  hemen uyum sağlarız, zaten hazırız. 'Yarın açılıyor' dese biz hazırız.  'Çalışanlarla, öğretmenlerimiz ile ilgili, çocuklarımızla ilgili bir risk var.'  denildiğinde hemen tavrımızı koyuyoruz ortaya. 'Burada risk var, okulları  açmayın.' denildiğinde biz buna uyarak yapmıyoruz yoksa bu eğitimsel bir karar  değil sadece. Biz bu iki kararı yani sağlık ve eğitim ile ilgili olan tabloyu  birlikte okuyarak bir karar veriyoruz. Neticede en iyisi, en faydalısı  hangisidir, buna yöneliyoruz."
 

 

 

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