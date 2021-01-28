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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Artık kuzularıma 'çok haklısın' demek istemiyorum

AA |  28 Ocak 2021 Perşembe - 17:35 | Son Güncelleme : 28 01 2021 - 17:44

Bilim kurulunun okulların Şubat 15'te açılmasının erken olduğu yönündeki görüşünün ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş yüz yüze eğitim açıklaması geldi. Bakan Selçuk "Temizlik, maske ve mesafede gösterilecek hassasiyetin ölçüsü okullarımızın açılış takvimine yansıyacak. "Okulumu çok özledim' diyen kuzularıma artık 'çok haklısın' demek istemiyorum" dedi.


  
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Her bir vatandaşımızın  temizlik, maske ve mesafede göstereceği hassasiyetin ölçüsü okullarımızın açılış  takvimine yansıyacak." ifadesini kullandı.Bakan Selçuk, Twitter'dan, çevrim içi görüştüğü öğrencilerin,  okulların açılma taleplerini içeren video paylaştı. 
 
Videoda, öğrenciler Bakan Selçuk'a, "Okulların açılmasını istiyorum.  Daha arkadaşlarımla tanışamadım bile.", "Keşke okullar açılsa. 23 Nisan'da gelip  Ankara'ya sizin koltuğunuza oturacaktım.", "Okulların açılmasını istiyorum,  arkadaşlarımı çok özledim.", "Bizim okullar ne zaman açılacak?", "Okullarımızı  çok özledik, açabilir misiniz?", "Ziya öğretmenim, şu koronayı bir bitirin artık,  arkadaşlarımı, öğretmenlerimi çok özledim." sözleriyle okullarda yüz yüze eğitime  olan özlemlerini ifade etti. Bakan Selçuk, bu sorulara yanıt verirken  öğrencilerin haklı olduklarını ifade etti.
 
Bakan Selçuk, paylaştığı video ile birlikte yaptığı değerlendirmede  ise "Okulumu çok özledim' diyen kuzularıma artık 'çok haklısın' demek  istemiyorum. Onların eğitim hakkını layıkıyla teslim etmek istiyorum. Her bir  vatandaşımızın temizlik, maske ve mesafede göstereceği hassasiyetin ölçüsü  okullarımızın açılış takvimine yansıyacak, emin olun." değerlendirmesini yaptı.
 
  
 

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