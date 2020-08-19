Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yüz yüze eğitim önlemlerine ilişkin açıklama yaptı. Tüm koşullara göre planlamaların hazır olduğunu belirten Selçuk, hazır olan okullar için belge düzenlenmesine ilişkin detayları anlattı. Aynı zamanda okulların sürekli temiz kalması konusunda çalışmalar yapılıp alt yapısının da hazırlandığını belirten Selçuk, bunun için bir yazılım hazırlandığını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçukun açıklamaları:

'Okullarımızı 21 Eylül'de açma çabasındayız. Okulun hangi mekanda ne yapacağız nasıl yapacağız öğretmenler neye dikkat edecek, okul yöneticilerin alması gereken önlemler nelerdir, servis araçları için alınması gereken önlemler nelerdir... Tüm bunları ayrıntılı olarak ortaya koyup simülasyonlarını yaptık.

(Uzaktan eğitim) Altyapı eksikliğinin olduğu bölgeler var, mecralar var. Onlarla ilgili alınması gereken tedbirleri çalışıyoruz.

2000 denetmenin eğitimi söz konusu oldu, eğitimlerini aldılar. 2000 denetmen okulların hazır olup olmadığı konusunda, hangi tedbirlerin alındığı, hangi okulların ne ihtiyacı olduğu konusunda belirli kontrol listeleri dayalı olarak da ortaya koyuyorlar. Hazır olan okullarımız için de böyle bir belge düzenlememiz söz konusu. Okulların öz değerlendirme yapmasını istiyoruz.

Olası tüm koşullara göre planlamamız hazır. Çocuklarımızın sağlığını biz önemsedikçe velilerimizin de okullara olan güvenini artacağına eminiz. Diyelim bu belge alındı ama bu bir süreç. Bir okulun bir kere temiz olması yetmiyor. Devamlılık söz konusu. Okulun sürekli olarak temiz kalması hususunda bir takım çalışmalar da yapılıyor alt yapısı hazırlanıyor. Bunu takip etmek için bir yazılım hazırladık.

Bu çalışmalar toplumsal bir mesele, toplumun tüm fertlerinden bu desteği bekliyoruz. Birlikte omuz verilmesi gereken bir problem. Okullar açılmazsa biz neyi kaybederiz neyi kazanırız çok ciddi düşüncelere ihtiyacımız var.

Bu konu bugünlük bir konu değil. Buradaki okulumuzda çok memnuniyet verici bir hazırlığı görmüş olmak beni mutlu etti. Burası çok merkezi bir yerde olmayan şartları ortalama bir okul. Bu açık hava sınıfı havalar müsait ettiği sürece öğretmen ve öğrenciler tarafından kullanılabilir. Şu anda binlerce okulun başvurusu var hangi okul gerçekten hazır bakacağız ve buna devam edeceğiz. Çocuklarımızın okul özlemini gidereceği günlere hasretiz. İniallah sağlıklı huzurlu ve güvenli öğretim yılı olur.'