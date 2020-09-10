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Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan uyarı! Yüz yüze eğitim ve...

AA |  10 Eylül 2020 Perşembe - 10:44 | Son Güncelleme : 10 09 2020 - 10:52

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk eğitime ilişkin notlar paylaşıp uyarılarda bulundu. Selçuk yüz yüze eğitime özenli ve oldukça kontrollü bir geçiş yapılacağını da belirtti.


Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Instagram hesabından, eğitime ilişkin 3 not paylaştı, uyarılarda bulundu.
 
Öğretmenlerin birbirlerine de "Hocam" dediğini belirten Bakan Selçuk, "Çünkü  öğretmenler, biraz da herkesin öğretmenidir." değerlendirmesinde bulundu. Selçuk,  bir öğretmen olarak herkese birkaç not aldırmak istediğini kaydetti.
 
"Uzaktan eğitime,  EBA TV'ye, canlı sınıflara ağırlık verin"
 
Bunların kağıda yazabileceği gibi akılda da tutulabileceğine işaret  eden Selçuk, "Birinci notum şu: Salgın döneminde, eğitim öğretime uzaktan  eğitimle devam ettiğimiz her güne sıkıca tutunmalıyız. Lütfen uzaktan eğitime,  EBA TV'ye, canlı sınıflara ağırlık verin. Bu koşullarda elimizdeki en gerçekçi  çözüm bu. Lütfen, gayret edelim." ifadelerini kullandı.
 
Yüz yüze eğitim
 
İkinci notunda yüz yüze eğitime özenli ve oldukça kontrollü bir geçiş  yapılacağını belirten Selçuk, şunları kaydetti:
 
"Öğrencilerimiz, bizim evlatlarımızdır ve en ufak bir risk durumuna  mahal verecek adım atmayacağız. Çocuklarımızın sağlığı, en hassas noktamız  olduğunu unutmayalım.
 
"Çocuklarımız kazanacak"
 
Üçüncü notum: Biz, öğretmenlerimiz, okul yöneticilerimizle büyük bir  eğitim ekibiyiz. Hepimiz 'eğitim' için eğitim aldık; bütün işimiz gücümüz,  çabamız, derdimiz, endişemiz, çözümümüz, meselemiz 'eğitim'.  Her bir adımında  büyük zorlukların içinden geçtiğimiz şu salgın günlerinde, işin bu kısmını bize  bırakın. Bu ülkenin öğretmenlerine güvenin ve siz tedbirinizi almaya,  çocuklarımıza evde destek olmaya, onları her türlü kaygıdan uzak büyütmeye  odaklanın. Böylece, birlikte bir ekip olup birbirimize olan inancımızı yitirmez  ve kenetlenirsek çocuklarımız kazanacak. Notlar bugünlük bitti; sınav yok, sözlü  serbest... Siz de düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz."
 

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