Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan son dakika yüz yüze eğitim açıklaması

'ÇOCUKLAR OKULU ÖZLEDİ'

Çocuklar okulu özlüyor. Çocuklar gidip sokağa çıkma saatinde, okulun gidip duvarlarına bakıyorlar. Çocuklar birbirlerinden çok fazla şey öğreniyorlar. Biz bırakın ders yapmayı, biz sürekli teneffüs yapsak büyük faydası var.

SALGIN ÖNLEMLERİ

Bir öğrenci toplamda 2 gün okula gidiyor. Bazı okullarda öğretmenlerimiz belli gruptaki öğrencileri davet edip daha fazla da çalışma yapabilirler, bu 2 günün dışında. Biz bu sene ve geçen seneki temizlik bütçemizin 10 katını verdik. Çok şanslıyız ki meslek liselerimiz yapıyor bunun teminini. Temiz okul belgesini alabilecek okullar resmi olarak başvuruyor. Buraları denetçiler denetliyor.

YÜZ YÜZE EĞİTİM NEDEN 2 GÜN?

Bizim okullarımızda devam çok yüksek. Biz diyoruz ki isteyen öğrenci gelebilir, isteyen gelmeyebilir diyoruz. Bizim ödevimiz, gelmeyene de gelmeyene de ortam hazırlamak. En az yüzde 80'i geliyor çocukların. Böyle olunca sınıf çok kalabalık oluyor. Bu sebeple 2 gün. Çocuklar birden hücum ediyorlar. Şimdilik böyle devam edelim. Lisede şöyle bir sıkıntımız oldu; 9-10-11’leri hiç davet edemedik. Sınav gurubun alabildik sadece. Her bir çocuğumuza ayrı bir YKS kampı yapıyoruz. Yapay zeka temelli bir uygulamamız var üniversiteye hazırlık için. Aynı dersi 6 ayrı kişiden alabiliyorlar.

Salgın olmasa Eylül’ün ikinci haftası açılıyor okul. Önümüzdeki sürece baktığımız zaman bizim yazın okul açmamız Türkiye’nin iklim koşullarında kolay değil. Öğretmenlerimizin dinlenmesi lazım. O kadar yoruldular ki… Bir PC karşısında 6-7 saat oturun ve sürekli ekrana bakın sürekli çocukları yönetmeye çalışın bu kadar saat sonra hiç enerjileri kalmıyor. Bizim muhakkak öğretmenlerimize dinlenme fırsatı vermemiz lazım. O yüzden okullar kapandıktan sonra 2 hafta seminer dönemi olurdu ama biz yapmayacağız çünkü o dönemde vereceğimiz eğitimi kat kat yıl içinde aldılar. Seminer dönemimiz olmayacak. Okulların uygun günleri varsa 2 Temmuz ’dan önce ya da sonra isteğe bağlı bir takım etkinliklerle ilgili çok sayıda eğitim açıktı.

Anne babalar okullar 5 gün açılsın istiyorlar. Böyle yarım olduğunda çocukların evde kalması ya da bakıcı bulunması gibi durumlar sıkıntı çıkıyor. Çocukların o çanta hazırlama heyecanını görmelisiniz. Ben öğrencilerden gelen videoları gördüğümde vazifesini yapmamış bir adem olarak kendimi görüyorum ve 'bir şey yapmamız lazım' diyorum.

Okul müdürlerime buradan özel bir teşekkürüm var. Bu süreci yönetmek kolay değil. Bunların hepsini o kadar güzel idare ettiler ki.