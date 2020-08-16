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Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan okulların açılmasıyla ilgili kritik açıklama!

16 Ağustos 2020 Pazar - 10:02 | Son Güncelleme : 16 08 2020 - 10:02

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Yüz yüze eğitime 21 Eylül’de başlayabilmemiz sizin elinizde. Gece gündüz çalışıyoruz. Teneffüste oynanacak temassız oyunlar bile hazır. Detaylara bu kadar titizlikle hazırlandığımız bu süreçte hâlâ maskesiz ve mesafeyi hiçe sayan insanlar görmek bizleri derinden üzüyor. Okulları birlikte açacağız. Sizleri bu sorumluluğa ortak olmaya çağırıyoruz. Sizsiz başaramayız. Lütfen maske takın, mesafenizi koruyun ki okulları açıp işimizi yapabilelim, çocuklar okullarına kavuşsun. Çocuklarımız ve öğretmenlerimiz adına rica ediyorum" dedi.


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