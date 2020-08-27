Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan öğretmenlerle ilgili flaş açıklama
DHA | 27 Ağustos 2020 Perşembe - 12:20 | Son Güncelleme : 27 08 2020 - 12:22
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenlerin mesleki eğitimi ile ilgili olarak, "Ulusal ve uluslararası sertifikaların da bizim sistemimiz içinde değer bulmasını istiyoruz. Bu sertifikaların kredilendirilmesi için bir alt yapı oluşturuyoruz" dedi.
Milli Eğitim
Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenlerin mesleki eğitimi ile ilgili açıklamada bulundu.
Bakan Selçuk, ''Ulusal ve uluslararası sertifikaların da bizim sistemimiz içinde değer bulmasını istiyoruz. Bu sertifikaların kredilendirilmesi için bir alt yapı oluşturuyoruz'' ifadelerini kullandı.