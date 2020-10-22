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Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan maske isyanı!

22 Ekim 2020 Perşembe - 11:43 | Son Güncelleme : 22 10 2020 - 11:43

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaptığı açıklamada 'maske takılmaması' yönünde gelen taleplere isyan etti.


Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, velilerin okullarda maske takılmamasına yönelik taleplerine isyan etti.

"İNANMAKTA ZORLANSAM DA..."
 
Bakan Selçuk yaptığı açıklamada "İnanmakta çok zorlansam da 'maske takılmaması, maskenin kalkması' için bize yazan insanlar olduğunu görünce gerçekten üzülüyorum. Bu artık bir rica değil, çocuklarımızın geleceği için bize yardımcı olmalısınız." ifadelerini kullandı.

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