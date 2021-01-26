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Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan flaş açıklama! Veliler...

26 Ocak 2021 Salı - 22:17 | Son Güncelleme : 26 01 2021 - 22:17

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yarıyıl tatilinde çocukların ekranlardan uzak olmasını tavsiye etti.


Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Sevgili velilerimiz yarıyıl tatilini geçirdiğimiz şu günlerde sizlerden birkaç ricam var. Lütfen, çocuklarınızın ekranlardan uzak olmasını sağlayın. Mümkünse ev işlerinde size destek olsunlar. Birlikte geçirdiğiniz vakitlerde kitap okuyun. Dinlenmeleri için bunlar çok önemli." ifadelerini kullandı.
 
 

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