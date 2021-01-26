Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan flaş açıklama! Veliler...

Sevgili Velilerimiz,Yarıyıl tatilini geçirdiğimiz şu günlerde sizlerden birkaç ricam var:



Lütfen, çocuklarınızın ekranlardan uzak olmasını sağlayın. Mümkünse ev işlerinde size destek olsunlar. Birlikte geçirdiğiniz vakitlerde kitap okuyun. Dinlenmeleri için bunlar çok önemli.