Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan flaş açıklama! 5 Temmuz'a kadar...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) duyurdu. 5 Temmuz'a kadar sürecek. Detayları Bakan Selçuk açıkladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencilerin bu yazı okuyarak, sporla ve sanatla geçirmesinin önemine işaret ederek, "Bunun için elimizde ne imkan varsa sadece Milli Eğitim Bakanlığının birikimini değil, tüm Türkiye'nin birikimini harekete geçiriyoruz." dedi.

Yüz binlerce öğrenciyi ilgilendiriyor. Merakla bekleniyordu. Milli Eğtimi Bakanı Ziya Selçuk açıkladı. Bakan Selçuk, karnelerin 18 Haziran'da dijital ortamda erişime açılmasının ardından okullarda öğrencilerin ihtiyaçlarına göre akademik, fiziksel, sosyal-duygusal, kültürel ve spor tif alanlarda etkinliklerin başlatılması dolayısıyla İzzet Latif Aras İlkokulu ve Ortaokulu'nu ziyaret etti.

Okul bahçesindeki görsel sanatlar ve dans etkinliklerini izleyen Bakan Selçuk, daha sonra spor salonuna geçerek öğrencilerle basketbol ve futbol oynadı.

Selçuk, öğrencilerin neşeli matematik, ana sınıfı ritmik oyunlar, satranç, sessiz sinema gibi ders içi etkinliklerine de katıldı.

Daha sonra basın mensuplarına açıklama yapan Bakan Selçuk, Türkiye genelinde bugün okullarda "cıvıl cıvıl" etkinliklerin başladığını ifade ederek, "Öğretmenlerimizin ve çocuklarımızın gözündeki neşeyi, hareketi ve canlılığı görmek bizi gerçekten güçlendiriyor." dedi.

Bir okulun ve öğrencinin ihtiyacının ne olduğunu en iyi öğretmenlerin ve yöneticilerin bildiğine işaret eden Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bütün okullarımız bu anlamda kendi tedbirlerini alıyorlar ve içeriklerini oluşturuyorlar. Bugün başlayan ve 5 Temmuz 'a kadar devam edecek süreç içerisinde akademik konularla ilgili bazı çalışmaların yapılabileceğini ama asıl olanın sosyal, duygusal, sportif, kültürel faaliyetler olduğunu vurguluyoruz. Hangi yaştaki çocuğumuzun neye ihtiyacı olduğuna ilişkin yaptığımız araştırmalar ve saha taramaları var. Bunlara baktığımızda gördük ki çocuklarımız birlikte olmak, oynamak, iş birliği, koşmak, hareket etmek, sanatsal etkinlik istiyorlar. Biz de tam bunun için etkinlikler listesi hazırladık ve bunu tüm Türkiye'ye ulaştırdık. İsteyen okul, bu etkinliklerden istediğini seçerek uygulamaya geçebilir."

Bakan Selçuk, ziyaret ettiği okuldaki öğretmenlerin zümrelerinin öğrenci ihtiyaçlarını çıkararak etkinlik planlaması yaptığını anlattı.

Ziya Selçuk, "Burada öğretmenlerimiz, aslında sadece eğitim öğretim süreci olarak değil, bir çocuğun ruhunu iyileştirmek, bir çocuğu bir şekilde daha kıvançlı hale getirmek ve öz güvenini artırmak için büyük bir iş yapıyorlar ve bu, geleceğe dönük umutlarımızın artması bakımından son derece kritik." dedi.

Çocukların ihtiyaçlarını karşılama noktasında son derece özverili çalışan meslektaşlarına ve velilere teşekkür eden Bakan Selçuk, "Onlar bizim en büyük destekçimiz ve böyle zor bir zamanda ortak gibi çalıştık ve onların desteği sayesinde, öğretmenlerimizin fedakarlığı sayesinde bu zor zamanları inşallah hep beraber atlatıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ziya Selçuk, öğrencilere güzel bir yaz temennisinde bulunarak, "Bu yazın okuyarak, sporla, sanatla geçmesi bizim açımızdan çok kritik. Bunun için elimizde ne imkan varsa sadece Milli Eğitim Bakanlığı nın birikimini değil, tüm Türkiye'nin birikimini harekete geçiriyoruz." diye konuştu.

"Telafide Ben de Varım" Programı'na başvurular başladı

Başvuruları bugün başlayan telafi eğitim programına ilişkin de değerlendirmede bulunan Bakan Selçuk, programa 5 Temmuz'dan itibaren isteyen öğrencilerin katılabileceğini belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, şunları kaydetti:

"Okullarımızda farklı imkanlar var, bu imkanlardan yararlanmak isteyen öğrencilerimiz için başvurular bugün başladı. Benim ilçemde, bölgemde hangi okulda hangi etkinlik var, ben neye katılmak isterim, buna karar verecekler ve başvurularını yapacaklar, bu program ücretsiz olarak, mecazi olarak 'bir yaz okulu' tadında yapılacak."