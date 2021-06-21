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Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan flaş açıklama! 5 Temmuz'a kadar...

AA |  21 Haziran 2021 Pazartesi - 13:45 | Son Güncelleme : 21 06 2021 - 13:45

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) duyurdu. 5 Temmuz'a kadar sürecek. Detayları Bakan Selçuk açıkladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencilerin bu yazı okuyarak, sporla ve sanatla geçirmesinin önemine işaret ederek, "Bunun için elimizde ne imkan varsa sadece Milli Eğitim Bakanlığının birikimini değil, tüm Türkiye'nin birikimini harekete geçiriyoruz." dedi.


Yüz binlerce öğrenciyi ilgilendiriyor. Merakla bekleniyordu. Milli Eğtimi Bakanı Ziya Selçuk açıkladı. Bakan Selçuk, karnelerin 18 Haziran'da dijital ortamda erişime  açılmasının ardından okullarda öğrencilerin ihtiyaçlarına göre akademik,  fiziksel, sosyal-duygusal, kültürel ve sportif alanlarda etkinliklerin  başlatılması dolayısıyla İzzet Latif Aras İlkokulu ve Ortaokulu'nu ziyaret etti.
 
Okul bahçesindeki görsel sanatlar ve dans etkinliklerini izleyen Bakan  Selçuk, daha sonra spor salonuna geçerek öğrencilerle basketbol ve futbol oynadı.
 
Selçuk, öğrencilerin neşeli matematik, ana sınıfı ritmik oyunlar,  satranç, sessiz sinema gibi ders içi etkinliklerine de katıldı.
 
Daha sonra basın mensuplarına açıklama yapan Bakan Selçuk, Türkiye  genelinde bugün okullarda "cıvıl cıvıl" etkinliklerin başladığını ifade ederek,  "Öğretmenlerimizin ve çocuklarımızın gözündeki neşeyi, hareketi ve canlılığı  görmek bizi gerçekten güçlendiriyor." dedi.
 
Bir okulun ve öğrencinin ihtiyacının ne olduğunu en iyi öğretmenlerin  ve yöneticilerin bildiğine işaret eden Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:
 
"Bütün okullarımız bu anlamda kendi tedbirlerini alıyorlar ve  içeriklerini oluşturuyorlar. Bugün başlayan ve 5 Temmuz'a kadar devam edecek  süreç içerisinde akademik konularla ilgili bazı çalışmaların yapılabileceğini ama  asıl olanın sosyal, duygusal, sportif, kültürel faaliyetler olduğunu  vurguluyoruz. Hangi yaştaki çocuğumuzun neye ihtiyacı olduğuna ilişkin yaptığımız  araştırmalar ve saha taramaları var. Bunlara baktığımızda gördük ki çocuklarımız  birlikte olmak, oynamak, iş birliği, koşmak, hareket etmek, sanatsal etkinlik  istiyorlar. Biz de tam bunun için etkinlikler listesi hazırladık ve bunu tüm  Türkiye'ye ulaştırdık. İsteyen okul, bu etkinliklerden istediğini seçerek  uygulamaya geçebilir."
 
Bakan Selçuk, ziyaret ettiği okuldaki öğretmenlerin zümrelerinin  öğrenci ihtiyaçlarını çıkararak etkinlik planlaması yaptığını anlattı.
 
Ziya Selçuk, "Burada öğretmenlerimiz, aslında sadece eğitim öğretim  süreci olarak değil, bir çocuğun ruhunu iyileştirmek, bir çocuğu bir şekilde daha  kıvançlı hale getirmek ve öz güvenini artırmak için büyük bir iş yapıyorlar ve  bu, geleceğe dönük umutlarımızın artması bakımından son derece kritik." dedi.
 
Çocukların ihtiyaçlarını karşılama noktasında son derece özverili  çalışan meslektaşlarına ve velilere teşekkür eden Bakan Selçuk, "Onlar bizim en  büyük destekçimiz ve böyle zor bir zamanda ortak gibi çalıştık ve onların desteği  sayesinde, öğretmenlerimizin fedakarlığı sayesinde bu zor zamanları inşallah hep  beraber atlatıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
 
Ziya Selçuk, öğrencilere güzel bir yaz temennisinde bulunarak, "Bu  yazın okuyarak, sporla, sanatla geçmesi bizim açımızdan çok kritik. Bunun için  elimizde ne imkan varsa sadece Milli Eğitim Bakanlığının birikimini değil, tüm  Türkiye'nin birikimini harekete geçiriyoruz." diye konuştu.
 
 "Telafide Ben de Varım" Programı'na başvurular başladı
 
Başvuruları bugün başlayan telafi eğitim programına ilişkin de  değerlendirmede bulunan Bakan Selçuk, programa 5 Temmuz'dan itibaren isteyen  öğrencilerin katılabileceğini belirtti.
 
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, şunları kaydetti:
 
"Okullarımızda farklı imkanlar var, bu imkanlardan yararlanmak isteyen  öğrencilerimiz için başvurular bugün başladı. Benim ilçemde, bölgemde hangi  okulda hangi etkinlik var, ben neye katılmak isterim, buna karar verecekler ve  başvurularını yapacaklar, bu program ücretsiz olarak, mecazi olarak 'bir yaz  okulu' tadında yapılacak."
 
Milli Eğitim Bakanlığının yanında Gençlik ve Spor Bakanlığı, Aile ve  Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kültür ve  Turizm Bakanlığı, belediyeler ve vakıflar ile iş birliği halinde çalışmalar  yaptıklarını ifade eden Selçuk, "Öğrencilerimiz, her ilçede hangi etkinliklerin  yapılacağına ilişkin bilgilere rahatlıkla erişebilecekler." dedi.
 
  
 

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MEB telafi MEB açıklama Ziya Selçuk
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