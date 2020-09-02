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Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Google ile beraber bir aile hattı oluşturduk

AA |  02 Eylül 2020 Çarşamba - 12:48 | Son Güncelleme : 02 09 2020 - 12:54

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Google iş birliğinde düzenlenen Öğretmenler İçin Dijital Dönüşüm Programı kapsamında yaklaşık 128 bin öğretmenin eğitim aldığını ve dijital becerilerinin gelişmesi konusunda büyük mesafe katettiğini belirtti. Selçuk, teknolojinin doğru, yerinde ve zamanında kullanımının önemine işaret ederek, "Bu çerçevede de Google ile beraber bir aile hattı oluşturduk. Bu hat vasıtasıyla da internet güvenliği konusunda ailelerin çocuklarına rehberlik edebilmelerini kolaylaştıracağımızı düşünüyoruz." diye konuştu.


  Selçuk, MEB Başöğretmen Salonu'nda, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme  Genel Müdürlüğü ile Google iş birliğinde düzenlenen Öğretmenler İçin Dijital  Dönüşüm Programı'nın Dijital Sertifika Töreni'ne katıldı. Selçuk, öğretmenlerin  bireysel ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak için Google ile iş birliği  içinde dijital dönüşüm programını hızlı şekilde sürdürmekten duyduğu mutluluğu  dile getirdi.
 
Öğretmenlerin bu konularda yetişmesinin önemini vurgulayan Selçuk,  "Öğretmenimizin birikimi, Türkiye'nin birikimidir. Dolayısıyla Türkiye'nin  geleceği, öğretmenimizin birikimiyle doğrudan doğruya alakalıdır." dedi.
 
Selçuk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde çevrimiçi eğitimler  düzenlediklerini anlatarak, "Salgın döneminde özellikle çevrimiçi eğitimler  düzenleyerek, 896 bin öğretmenimizin bireysel gelişimine katkı sağladık. Bu bir  dünya rekoru aslında. Yani bu kadar sürede 896 bin öğretmeni bu tür eğitimlerden  geçirmek, sertifikalar vermek gerçekten büyük bir hikaye diye düşünüyorum."  değerlendirmesinde bulundu.
 
"Yaklaşık 128 bin öğretmenimiz eğitim aldı"
 
Program kapsamında bir eğitim kitabı da hazırlandığını bildiren  Selçuk, şöyle devam etti:
 
"Bu kitapla beraber işin somuta nasıl dönüşeceği, öğrenme yönetim  sistemleriyle nasıl destekleneceği ve bunun öğretmenden öğrenciye nasıl  aktarılacağı konusuna ilişkin de somut çalışmalar mevcut. Yani sadece yol  haritasından söz etmiyoruz. Google ile beraber yaptığımız bu iş birliğinde  yaklaşık 128 bin öğretmenimiz eğitim aldılar ve bu eğitimle beraber dijital  becerilerinin gelişmesi konusunda büyük bir mesafe katettiler."
 
Google ile iş birliği kapsamında yeni mesleki gelişim programlarının  da belirlendiğine dikkati çeken Selçuk, şunları söyledi:
 
"Google Türkiye ile 'Yapay Zeka Uzmanlığı' bunlardan biri. Artık Milli  Eğitim Bakanlığının bütün iş ve işlemlerinin yapay zeka ve makine öğrenmesi  temelli bir perspektife sahip olması bizim yeni normalimiz. Bütün süreçlerde  veriye dayalı yönetim ve çözümlemeler yapmak, bizim için artık sıradanlaşmaya  başladı. 'Veri Analizi Uzmanlığı' ve 'İnternet Güvenliği' de bizim açımızdan çok  önemli bir konu. Çünkü bu alanlarda derinleşirken, bir taraftan risklerle de  karşı karşıyayız ve o riskleri nasıl yöneteceğimiz konusunda ciddi bir altyapı  oluşturuyoruz."
 
 
"Google ile beraber bir aile hattı oluşturduk"
 
Selçuk, teknolojinin doğru, yerinde ve zamanında kullanımının önemine  işaret ederek, "Bu çerçevede de Google ile beraber bir aile hattı oluşturduk. Bu  hat vasıtasıyla da internet güvenliği konusunda ailelerin çocuklarına rehberlik  edebilmelerini kolaylaştıracağımızı düşünüyoruz." diye konuştu.
 
Yapay zeka, veri analizi, internet güvenliği gibi konuların  öğretmenlerin günlük işleri haline geldiğine dikkati çeken Selçuk, eğitim  sürecinin dijital becerilerle desteklenmesinin öneminin salgın döneminde daha iyi  anlaşıldığının altını çizdi.
 
Selçuk, öğretmenlerin, dijital çağa doğan çocuklara daha iyi rehberlik  edebilmesi için hala yapacaklarının olduğunu ifade ederek, "Önümüzdeki süreç bizi  çok heyecanlandırıyor. Çünkü elimizde o kadar çok hizmete hazır proje var ki  hemen hayata geçecek çalışmalar bunlar. Bütün bu çalışmalarla beraber, daha dün  göreve başlayan öğretmenimizden, yazın çocuklar için ne yapabilirim sorusunu  soran öğretmenimizden, bir köy okulunda kendi başına bütün çocukları omuzlayan  öğretmenimize kadar dijital becerileri kazandırmaya çalışıyoruz. Bunun çok daha  fazlasını yapacağız." diye konuştu.
 
Çalışmalarda iş birliği yaptıkları kuruluşlara teşekkür eden Selçuk,  "Bütün bunlarla hedefimiz, 'güçlü öğretmen, güçlü gelecek'. Bunu  öğretmenlerimizle yapacağız. Çünkü biz, öğretmenlerimizle birlikte bir gücüz.  Öğretmenlerle beraber bu ülkenin eğitimini, bu ülkenin geleceğini omuzluyoruz ve  hep beraber bunu başaracağız." dedi.
 
 
"Bu belgeleri kendim almış kadar, daha da fazla seviniyorum"
 
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, konuşmasının ardından sertifika almaya hak  kazanan öğretmenlerin isimlerini okuyup sözlerini şöyle tamamladı:
 
"Değerli öğretmenlerim, bu belgeler, bir sertifika olmanın çok  ötesinde bir değer taşıyor. Sizlerle beraber kol kola nasıl girdiğimizi  gösteriyor, sizlerle beraber el ele Ziya öğretmen ve meslektaşları fotoğrafını  nasıl gösterdiğimizi ortaya koyuyor. Bu belgeleri kendim almış kadar, daha da  fazla seviniyorum. Bunların hepsi çocuklar için bir beceri, çocuklar için bir  kazanç. Emek verdiniz, vakit ayırdınız, gönüllü olarak çocuklarımıza yazın da  katkıda bulundunuz. Hepinize şükran borçluyuz."
 
Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı da okul  yönetici ve öğretmenlerin değişimi ve dönüşümünü yönetmenin, eğitim sisteminde  reform yapmanın temel gücü olduğunu vurguladı.
 
Programa katılan öğretmenlerin teknolojiyi tüketen değil üreten olma  yolunda beceri kazandıklarının altını çizen Boyacı, "Üretmek için önce farkında  olmak, sonra bilmek, sonra da yapmak gerekir. Son safhaya kadar geldik." diye  konuştu.
 
Boyacı, program kapsamındaki iş birliğinin gelecek yıl artarak  süreceğine inandığını dile getirerek, sürece katkı sunanlara teşekkür etti.
 
Google Türkiye Ülke Direktörü Mehmet Keteloğlu, eğitimcilerin ve  çocukların geleceğine yatırım yapmaya devam edeceklerini vurgulayarak, bu proje  kapsamında 1 milyon öğretmene ulaşılmasının hedeflendiğini kaydetti.
 
Sertifika almaya hak kazanan öğretmenlerden bazıları törene  telekonferans yöntemiyle bağlanarak, mesleki gelişim programına katılmaktan  duydukları mutluluğu anlattı.
 
Öğretmenler İçin Dijital Dönüşüm Programı
 
MEB'in 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri doğrultusunda, öğretmenlerin  dijital yeterliklerinin artırılması amacıyla "Bilgi İşlemsel Düşünme Becerisinin  Disiplinlerarası Yaklaşımı ile Öğretimi", "Dijital Girişimciliğin Temelleri",  "Flutter ile Mobil Uygulama Geliştirme", "Kotlin ile Mobil Uygulama Geliştirme"  mesleki gelişim programları hazırlandı.
 
Bilişim ve teknoloji alanında çağın taleplerine uygun yetkinliklerin  kazandırılmasının hedeflendiği akredite mesleki gelişim programlarına 128 bin 135  öğretmen katılırken, 75 bin 396 öğretmen uluslararası akredite sertifika almaya  hak kazandı.
 

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