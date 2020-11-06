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Milli Eğitim Bakanı Selçuk duyurdu! Son dakika İzmir kararı

AA |  06 Kasım 2020 Cuma - 17:58 | Son Güncelleme : 06 11 2020 - 18:39

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İzmir'de eğitim öğretim faaliyetlerini bir hafta daha uzaktan sürdürme kararı aldıklarını bildirdi.


Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İzmir'de, deprem  sonrası eğitim için öğrenci, öğretmen ve velilerimizin hazır bulunuşluklarının  kolaylaştırılması adına eğitim öğretim faaliyetlerimizi bir hafta daha uzaktan  eğitimle sürdürme kararı aldık." ifadelerini kullandı.

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Milli Eğitim Bakanı İzmir deprem
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