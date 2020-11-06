Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İzmir'de, deprem sonrası eğitim için öğrenci, öğretmen ve velilerimizin hazır bulunuşluklarının kolaylaştırılması adına eğitim öğretim faaliyetlerimizi bir hafta daha uzaktan eğitimle sürdürme kararı aldık." ifadelerini kullandı.
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- Milli Eğitim Bakanı Selçuk duyurdu! Son dakika İzmir kararı
Milli Eğitim Bakanı Selçuk duyurdu! Son dakika İzmir kararı
AA | 06 Kasım 2020 Cuma - 17:58 | Son Güncelleme : 06 11 2020 - 18:39