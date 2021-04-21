Milli Eğitim Bakanı Selçuk duyurdu! Sınavlarla ilgili flaş açıklama...

MEB harekete geçti ve resmen duyuruldu. Öğrenciler merakla bekliyordu. Ertelenip ertelenmeyeceği netleşti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yüz yüze eğitim, uzaktan eğitim ve sınavlar ile ilgili gelişmeleri son dakika olarak duyuruyor. Öğrenci, öğretmen ve veliler tarafından yakından takip edilen açıklamalarında yaşanan süreç ile ilgili son gelişmeleri paylaşan Selçuk, son açıklamasında yüz yüze yapılacak sınavlar ile ilgili gelişmeleri açıkladı. Bakan Selçuk sınavların ertelenip ertelenmeyeceğine de açıklık getirdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan önemli bir açıklama geldi. Sınava girecek öğrenciler merakla bekliyordu. Bakan Selçuk yaptığı açıkmada 3 Maysı'ta yapılacak sınavlar ile ilgili konuştu.

'ERTELEME İHTİYACI OLURSA DERHAL YAPARIZ'

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 3 Mayıs’taki sınavlarla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Riskin düşük seviyede de olsa dikkate alınması gerektiğini eğitim bilimciler olarak kendi içimizde değerlendirip böyle yapıyoruz. O yüzden açıp kapatmalar oluyor. 3 Mayıs’taki sınavlarla ilgili bakış açımız şu; eğer hocalarımız tabloyu ortaya koyduklarında bunların ertelenmesi gerekir bir şekilde yeniden bir tanzime ihtiyaç var denildiğinde, inanın hiç tereddüt etmeyiz derhal yaparız. Bizim hiçbir şekilde bir ısrarımız ya da bir beklentimiz olamaz, buna hakkımız yok. Çünkü çocuklarımız, kıymetli velilerimiz, öğretmenlerimiz kıymetli bizim, o yüzden de tümüyle tabloya bakıp, veriye bakıp, bilime bakıp, böyle bir kararı gözden geçiririz, yeniden ele alırız." dedi.