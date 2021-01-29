Milli Eğitim Bakanı Selçuk duyurdu! Matematik başarısı

Milli Eğitim BakanıZiya Selçuk, sosyal medya hesabından kız öğrencilerin matematikteki başarısıyla ilgili grafik paylaştı. Bakan Selçuk, "Dünya ortalamalarını altüst eden bizim kızlar" dedi.
Bakan Selçuk'un açıklaması şöyle;
Dünya genelinde kız öğrenciler matematik başarısında genellikle erkek öğrencilerin gerisindedir. Türkiye'de ise durum tam aksine. Dünya ortalamalarını altüst eden bizim kızlar :) Gözlerinizden öpüyorum çocuklar.
Dünya genelinde kız öğrenciler matematik başarısında genellikle erkek öğrencilerin gerisindedir. Türkiye'de ise durum tam aksine. Dünya ortalamalarını altüst eden bizim kızlar :) Gözlerinizden öpüyorum çocuklar. pic.twitter.com/ffiahlGDEO— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) January 29, 2021