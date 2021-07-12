Milli Eğitim Bakanı Selçuk duyurdu! İlk kez oldu, yakında tüm Türkiye'de...
AA | 12 Temmuz 2021 Pazartesi - 15:52 | Son Güncelleme : 12 07 2021 - 15:56
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı. İlk kez oldu. Yakında tüm Türkiye'de uygulanacak. Pilot uygulamalar tamamlandı. Bakan Ziya Selçuk, mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarının telafi programına katılabileceğini belirterek, "İlk kez mobil okullarımız ile tarlalardayız." ifadesini kullandı.
Bakan Selçuk, Twitter
'dan, mevsimlik tarım işçilerinin çocukları için hazırladıkları telafi programına ilişkin bilgi verdi.
Ziya Selçuk, "İlk kez mobil okullarımız ile tarlalardayız. Pilot uygulamalar tamam. Yakında ülke genelinde olacağız." paylaşımında bulundu.