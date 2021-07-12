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Milli Eğitim Bakanı Selçuk duyurdu! İlk kez oldu, yakında tüm Türkiye'de...

Milli Eğitim Bakanı Selçuk duyurdu! İlk kez oldu, yakında tüm Türkiye'de...