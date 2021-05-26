Milli Eğitim Bakanı Selçuk resmen duyurdu! Haziranda başlıyor
26 Mayıs 2021 Çarşamba - 16:26 | Son Güncelleme : 26 05 2021 - 16:37
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş açıklama geldi! Haziran ayı itibariyle başlıyor. Eğitimde telafi uygulamasıyla ilgili duyuru yapıldı. Bakan Ziya Selçuk sosyal medya hesabından açıklama yaparak, "Büyük ve kapsamlı bir telafi süreciyle; akademik, sosyal duygusal ve fiziksel alanda olumsuz etkileri ortadan kaldıracağız. Haziran ayı itibarıyla başlayacağımız çalışmalar 2021-2022 eğitim yılını da kapsayacak" ifadelerini kullandı.
Milli Eğitim
Bakanı Ziya Selçuk, eğitimde telafi uygulamasıyla ilgili son dakika açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Selçuk, 'Haziran ayı itibarıyla başlayacağımız çalışmalar 2021-2022 eğitim yılını da kapsayacak' dedi.
Bakan Selçuk açıklamasında, "Eğitimde telafi uygulamasına hazırız. Büyük ve kapsamlı bir telafi süreciyle; akademik, sosyal duygusal ve fiziksel alanda olumsuz etkileri ortadan kaldıracağız. Haziran ayı itibarıyla başlayacağımız çalışmalar 2021-2022 eğitim yılını da kapsayacak." dedi.