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Milli Eğitim Bakanı Selçuk duyurdu! Belli oldu

14 Nisan 2021 Çarşamba - 10:08 | Son Güncelleme : 14 04 2021 - 10:19

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan son dakika açıklaması geldi. Herkes merakla bekliyordu. Bakan Selçuk son durum ile ilgili bilgileri paylaştı. Alınan yeni kararla yüz yüze eğitime ara verildi. Öğretmenlere aşı yapılmaya devam ediyor. Şu ana kadar 425 bin 430 öğretmene aşı yapıldı.


 Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Şu ana kadar 425 bin 430 çalışma arkadaşımız aşı randevusuna dahil edildi" dedi.
 
Bakan Selçuk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda öğretmenlerin ve okul çalışanlarının öncelikli COVID-19 aşı uygulamasının devam ettiğine dikkat çekti. 
 
Bakan Selçuk, ilkokul ve okul öncesi kurumlarımızda bulunan öğretmenler, psikolojik danışmanlar, okul yöneticileri ve okul çalışanlarının sistem tanımlamalarıyla birlikte aşı için randevu alabileceğini açıkladı.
 
Şu ana kadar 425 bin 430 eğitim personelinin aşı randevusuna dahil edildiği bilgisini paylayan Bakan Selçuk, "Sağlık Bakanlığı, aşı tedarik süreciyle bağlantılı olarak tüm öğretmenlerimiz, psikolojik danışmanlarımız, okul yöneticilerimiz ve okul çalışanlarımız için planlama yapmaktadır. Aşı planlaması doğrultusunda @enabizsistemi ve @MHRS_182’den durumunzu takip edip randevularınızı oluşturabilirsiniz" dedi. 

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