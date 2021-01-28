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Milli Eğitim Bakanı Selçuk 'başlıyoruz' deyip duyurdu!

28 Ocak 2021 Perşembe - 12:14 | Son Güncelleme : 28 01 2021 - 12:23

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bazı işler hem görev hem mutluluktur. Dil bayrağımız Türkçe için yaptıklarımız gibi. Sadece öğrencilerimiz değil, eğitimde görev alan herkes Türkçeyi güzel kullanmalı. Görev yapacak yabancı uyruklu öğretmenler için de yeterlilik ölçümlerine başlıyoruz." dedi.


Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada, "Bazı işler hem görev hem mutluluktur. Dil bayrağımız Türkçe için yaptıklarımız gibi. Sadece öğrencilerimiz değil, eğitimde görev alan herkes Türkçeyi güzel kullanmalı. Görev yapacak yabancı uyruklu öğretmenler için de yeterlilik ölçümlerine başlıyoruz." ifadelerini kullandı.

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