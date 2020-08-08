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Milli Eğitim Bakanı Selçuk açıkladı! 'Gelecek senenin tamamı...'

08 Ağustos 2020 Cumartesi - 11:58 | Son Güncelleme : 08 08 2020 - 12:15

Milyonlarca öğrenciyi çok yakından ilgilendiriyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı. Öğrenci ve velilerin merakla beklediği telafi eğitimi ile ilgili önemli bilgiler veren Selçuk, "Telafi kavramını, birkaç haftalık bir çalışma olarak görmüyoruz. Biz telafiyi devamlılığı olan bir sürecin parçası olarak görüyoruz. Yani gelecek senenin tamamını da telafi yılı olarak görüyoruz. Çünkü konularda bir sarmallık var." dedi.


 Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ilkokul  1, 2, 3 ve 4'üncü sınıf düzeyindeki öğrencilere yönelik "Öğrenmeye Hazırım" ve  1'inci sınıf öğrencileri için "Tohum" isimli yeni kitap setleri hazırladıklarını  bildirdi.
 
Selçuk yaptığı açıklamada, dünya ve Türkiye'nin farklı  bir tarihi süreç yaşadığını, bu dönemin eğitim üzerinde de etkisini gösterdiğini  belirtti.
 
Türkiye'nin eğitim alanında bu süreci en az kayıpla atlatması için  ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini ifade eden Selçuk, çocuklara destek  olmak, velilerin çocuklarıyla ilişkilerine katkı sağlamak ve öğrencilerin öğrenme  kayıplarını azaltmak amacıyla alanında ilk olma özelliğini taşıyan birçok  çalışmayı hayata geçirdiklerini anlattı.
 
Dünyadaki ortak endişeler arasında "koronavirüs salgını dolayısıyla  eğitime verilen arada öğrencilerin öğrenme kayıplarının artmasının" yer aldığını  aktaran Selçuk, önceki yıllarda yaz aylarının çoğunlukla çocukların oynadıkları  ve eğlendikleri bir tatil şeklinde geçtiğini söyledi.
 
Artık yaz aylarının daha dolu bir şekilde geçmesini istediklerini  belirten Selçuk, bu süreçte Eğitim Bilişim Ağı (EBA) internet sitesi ve EBA TV  Yaz Okulu üzerinden öğrencilere sosyal-duygusal, akademik ve kariyer  gelişimlerini desteklemek için alternatifler sunmaya devam ettiklerinin altını  çizdi.
 
İlkokul öğrencilerine destek olmak için "Arkadaş" isimli tatil  kitaplarını hazırladıklarını ve yaklaşık 5 milyon 300 bin çocuğa ulaştırdıklarını  anımsatan Selçuk, şöyle devam etti:
 
 "Arkadaş ile Milli Eğitim Bakanlığı yayınları arasında ilk defa hikaye  üzerinden bir ders anlatımı yapıldı, oyun, eğlence ve kazanımlar iç içe  geçirildi, çocukların kendi yaşantılarıyla, aile büyükleriyle yaşantılarıyla,  müfredat arasında bağlantı kuruldu. Ortaokullara destek için de 'Tabii'  uygulamasını 9 Temmuz'da ilan ettik. Orada da ortaokul öğrencilerimize yönelik  bir dijital platform hazırladık, mobil uygulama oluşturduk. Orada oyun ve ders iç  içe."
 
Selçuk, yaz tatili ne kadar uzarsa çocukların öğrenme kayıplarının o  kadar artacağına işaret ederek, bu nedenle destekleri artırıp bu kayıpları  azaltmak istediklerini dile getirdi.
 
Bakan Selçuk, şu değerlendirmelerde bulundu:
 
"Çocuklara eğlenceli, oyun tabanlı içerikler sağlamak istiyoruz. Bu  kapsamda ilkokul 1, 2, 3 ve 4. sınıf için 'Öğrenmeye Hazırım' seti hazırladık. Bu  setin 4 kitabı var. Her birinde de Türkçe, matematik, sosyal bilgiler, fen  bilgisi ve hayat bilgisi içerikleri söz konusu. Çok eğlenceli ve dinamik bir  yapıda. Normal ders kitabının biraz dışında, çocukların ilgisini çekecek birtakım  içerikler, bilmeceler, oyunlar, gerçek yaşamdan kesitler var. Bunların hepsi  temel kazanımlarla da bağlantılı. Çocuklar 'öğrenmeye hazırım' derken gelecek  seneye hazırlar mı? Bu da bizim problemimiz. Yani yüz yüze eğitim geciktikçe, biz  ne tür kayıplar olduğunu ve telafi eğitiminin içeriğinin ne olması gerektiğini  yeniden yeniden değerlendiriyoruz ve dünyayı da izleyerek, başka ülkeler ne  yapıyor diye bakıyoruz."
 
Setlerde dersin yanı sıra geçmişten günümüze değerlere atıfların  olduğunu dile getiren Selçuk, ailelerin çocuklarıyla ilişkisini güçlendirecek  çalışmalar da bulunduğunu aktardı.
 
EBA'da 1'inci sınıflara 3 fasiküllük set
 
 "Öğrenmeye Hazırım" seti ile öğrencilerin isterlerse üst sınıflara,  isterlerse de alt sınıflara ilişkin derslerin içeriğine bakabileceğine dikkati  çeken Selçuk, gelişimin durdurulamayacağının altını çizdi.
 
1'inci sınıf öğrencilerine yönelik "Tohum" isimli bir kitap seti daha  hazırladıklarını bildiren Selçuk, şunları kaydetti:
 
"1'inci sınıfları niye ayırdık? 1'inci sınıf okula yeni başlanılan bir  sene. Çocuklarımızın öğretmenleri ile yüz yüze eğitimleri yarım kaldı. Bu nedenle  EBA televizyonunda da burada 1'inci sınıflara bir ayrıcalık yaptık. 1'inci  sınıflara özel 3 fasikül halinde 'Tohum' dediğimiz bir set hazırladık. Burada da  çocuklarımızın, dinleme, konuşma, okuma, yazmayı içeren dört dil becerisinin  temel alındığı bir yaklaşım sergiledik. Öğretmenlerimiz ve akademisyenlerimizin  birlikte hazırladıkları ve beraberce oluşturdukları bir içerik. Aynı zamanda da  çocuk edebiyatının seçkin yazarlarının birtakım eserlerinden alıntılar var. "
 
Bakan Selçuk, çocukların eğlenerek tekrar etmesini, oynayarak  öğrenmesini istediklerini vurguladı.
 
Kitap setini çocukların eğlenerek ve kendi hızlarını dikkate alarak  ilerleyebilecekleri şekilde hazırladıklarını anlatan Selçuk, bu yaklaşımın yeni  olduğunu belirtti.
 
 "Telafiyi devamlılığı olan bir sürecin parçası olarak görüyoruz"
 
Çocukların bu içerikler sayesinde sıkılmadan çalışabileceğini dile  getiren Selçuk, şu bilgileri verdi:
 
  "Çocuklarımıza olan desteğimizin yeni bir fazını da başlatmış  oluyoruz. Velilerimiz, çocuklarımız 'Öğrenmeye Hazırım' ve 'Tohum' setlerine  EBA'dan dijital olarak erişebilirler. Sınırlı sayıda baskısını yaparak  dezavantajlı bazı çocuklarımıza ulaştırmayı da planlıyoruz. Önümüzdeki süreçte,  gelecek hafta, ondan sonraki hafta, okullar açılana kadar da bu tür destekler  devam edecek. Çünkü artık telafi kavramını, birkaç haftalık bir çalışma olarak  görmüyoruz. Biz telafiyi devamlılığı olan bir sürecin parçası olarak görüyoruz.  Yani gelecek senenin tamamını da telafi yılı olarak görüyoruz. Çünkü konularda  bir sarmallık var.
 
Yani belirli konuları aldığımızda, bir üst sınıfta onunla alakalı  başka konular var. Bu konularda bir ön şart ilişkisi de var. Yani belirli bir  basamağı öğrenen kişi bir üst basamağı öğrenebilir, konular birbirine bağlı. Bu  yüzden de bu sarmallığı ve ön şartlılığı dikkate alan bir yaklaşım sergiliyoruz.  Çocuklarımızı, velilerimizi desteklemek için çalışmalarımız sürecek. Velilerimize  ilişkin çalışmalar da geliyor. Onları da zamanı gelince paylaşacağız."
 
Telafi içeriklerine sahadaki araştırmaların sonuçlarına bakarak karar  verdiklerini aktaran Selçuk, velilerin çocuklarının eğitimlerine destek olabilmek  için rehberlik konusunda kılavuz talepleri olduğunu hatırlatarak, bu kılavuzların  da tamamlandığını, yakın zamanda kamuoyu ile paylaşılacağını sözlerine ekledi.
 

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