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Milli Eğitim Bakanı Selçuk açıkladı! Burs, staj, istihdam... İmzalar atıldı

AA |  16 Mart 2021 Salı - 13:50 | Son Güncelleme : 16 03 2021 - 13:50

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) arasında imzalanan protokolle, öğrencilerin ihracatçı birliğine üye firmalarda staj ve beceri eğitimi alacağını, mezunların bu firmalarda istihdam edileceğini ve öğrencilere burs verileceğini bildirdi.


Selçuk, Ticaret Bakanlığında düzenlenen Dış Ticaret Meslek Liseleri  Tanıtım ve Alt Protokol İmza Töreni'nde, Ticaret Bakanlığı ve TİM ile dış  ticareti geliştirmek için nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi konusunda iş  birliği yapıldığını belirtti.
 
Amaçlarının, ihracatın niteliğine ve niceliğine nitelikli iş gücüyle  katkı sunmak olduğunu vurgulayan Selçuk, mesleki ve teknik eğitimde sektörün iş  gücü ihtiyacına cevap verebilecek donanıma sahip çalışanları yetiştirebilecek  yapıyı tamamlamak üzere 2023 Eğitim Vizyonu İlkeleri kapsamında çalışmalara devam  edildiğini söyledi.
 
İhtiyaç ve talepleri karşılayacak adımları atmayı sürdüreceklerine  işaret eden Selçuk, Ticaret Bakanlığı ile bu konuda daha önce bir protokol  imzalandığını, alt protokolün de buna ek olduğunu aktardı.
 
"Öğrencilerinin mesleki yeterliliklerinin artırılmasına yönelik  çalışma başlatıyoruz"
 
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, şöyle devam etti:
 
"Bugün imzalanan alt protokolle iş birliği kapsamına alınan  okullarımızın muhasebe ve finansman alanı dış ticaret dalında öğrenim gören  öğrencilerinin mesleki yeterliliklerinin artırılmasına yönelik de bir çalışma  başlatıyoruz. Böylece dış ticaret sektörünün nitelikli insan gücü ihtiyacını  karşılamayı, okul ile özel sektör arasındaki iş birliğini güçlendirmeyi, alan  öğretmenlerimizin yeterliliklerini de artırmayı hedefliyoruz."
 
İhracatın, büyümedeki itici güç ve müreffeh Türkiye yoluna döşenen  sağlam taşlardan biri olduğunun altını çizen Selçuk, iş dünyasının, geleneksel ve  yeni nesil iş yapma şekilleri arasında bir savaş verdiğini, oyunda kalabilmek  için hızla ilerleyen yeni iş yapma eğilimlerine ayak uydurmaya çalıştığını dile  getirdi.
 
Selçuk, Türkiye'nin dış ticaretinin Cumhuriyet'ten günümüze kadar  çeşitli aşamalardan geçtiğini, uygulanan politikaların dışa açılmanın bir gereği  olarak küresel ekonomiye entegrasyon çerçevesinde gerçekleştiğine dikkati çekti.
 
Her düzeydeki firmanın ve KOBİ'lerin, dış ticaret bilgilerine  gereksinim duyduğunu ifade eden Selçuk, bunu sağlayacak ve sektöre hizmet verecek  nitelikli personel ihtiyacının olduğuna değindi.
 
Selçuk, bu ihtiyaç kapsamında "muhasebe ve finansman" alanında 62 bin  484 öğrenciye 4 bin 6 öğretmen ile eğitim verildiğini anlattı.
 
İş birliği protokolüyle eğitim verilen başka bir dalın da dış ticaret  ofis hizmetleri olduğunun altını çizen Selçuk, İstanbul, İzmir, Gaziantep ve  Mersin'deki 6 okulda 305 öğrencinin eğitim aldığını, bu konuda 63 öğretmenin  görev yaptığını dile getirdi.
 
"Öğretmenlere hizmet içi ve iş başı eğitimi verilecek"
 
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konuşmasını şöyle sürdürdü:
 
"Bakanlığımız, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi  arasında tesis edilen bu alt protokolle alan öğretim programı ve eğitim  materyallerinin güncellenmesi yapılacak, öğretmenlere hizmet içi ve iş başı  eğitimi verilecek. Atölye ve laboratuvar yeni teknolojilere dayalı olarak  donatılacak, temrinlik malzeme ihtiyacı karşılanacak. Öğrencilerin ihracatçı  birliğine üye firmalarda staj ve beceri eğitimleri alması, mezun öğrencilerin  ihracatçı birliklerine üye firmalarda istihdam edilmesi ve öğrencilere burs  verilmesi sağlanmış olacaktır."
 
Selçuk, protokolle, kalifiye eleman ihtiyacının karşılanmasına katkıda  bulunmak, Türkiye'nin rekabet gücünün artırılması ve ekonomik kalkınmasına destek  olmak adına gerçekleştirilen mutabakatla anlamlı bir adım atıldığını sözlerine  ekledi.
 
Konuşmaların ardından Selçuk, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve TİM  Başkanı İsmail Gülle protokolü imzaladı.

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