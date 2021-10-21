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Milli Eğitim Bakanı Özer duyurdu! Tamamen ücretsiz, kasımdan itibaren...

AA |  21 Ekim 2021 Perşembe - 11:11 | Son Güncelleme : 21 10 2021 - 11:11

Milli Eğitim Bakanlığı milyonlarca öğrenci için harekete geçti. Yeni karar Bakan Özer tarafından duyuruldu. Ücretsiz olacak. Kasım ayında başlıyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, tüm eğitim kademelerinde yardımcı kaynakların ve destekleyici eğitim materyallerinin kasım ayından itibaren ücretsiz dağıtılmaya başlanacağını bildirdi.


MEB resmen duyurdu. Milyonlarca öğrenci ücretsiz olarak yararlanacak. Bakan Özer, AK Parti hükümetlerinin, 2002 yılından itibaren  eğitimde kalitenin arttırılmasıyla ilgili çok ciddi yatırımlar yaptığını söyledi.
 
Bu kapsamda tüm kademelerde eğitime erişim ve okullaşma konularında  çalışmalar yapıldığını aktaran Özer, eğitimde fırsat eşitliğini artırmak için  ders kitaplarına ücretsiz erişimle ilgili çok önemli adımların atıldığını ifade  etti.
 
Bakan Özer, 2003'ten itibaren tüm kademelerde ders kitaplarının  ücretsiz verildiğini, bugüne kadar 3 milyar 374 milyon kitap dağıtıldığını  hatırlatarak, "2021 yılından sonra da bu hizmet aynı şekilde devam edecek." diye  konuştu.
 
 "Bakanlık okullarda yardımcı kaynak kullanılmasını yasakladı"
 
Bakanlık tarafından yardımcı kaynakların ücretsiz dağıtılması  çalışmasına değinen Özer, yardımcı kaynak konusunun yıllardan beri kamuoyunda  tartışmalara yol açan bir husus olduğunun altını çizdi.
 
Özer, Bakanlığın okullarda yardımcı kaynak kullanılmasını  yasakladığını hatırlatarak, ders kitabı haricindeki tüm kaynakların öğrenci ve  öğretmenlere ücretsiz şekilde ulaştırılması için çalıştıklarını dile getirdi.
 
Son günlerde yardımcı kaynakların velilere zorla aldırıldığı konusunda  kamuoyunda haberlerin yer aldığını anımsatan Özer, tüm il milli eğitim  müdürlüklerinin ve okulların, öğrencilere yardımcı kaynak aldırılmamasına yönelik  uyarıldığını aktardı.
 
Mahmut Özer, yardımcı kaynak desteği için çalıştıklarını vurgulayarak,  şunları kaydetti:
 
"Sadece LGS ve YKS sınavlarına hazırlık için değil, 2. sınıftan 12.  sınıfa kadar tüm kademelerde ve sınıf seviyelerinde etkinlikten ayrıntılı  fasiküllere kadar, yani mevcut öğrenmenin yan takviye destekleyici materyaller  ile desteklenmesiyle ilgili bir adım attık. Ekim ayının ilk haftasında web  sitemizden 2. sınıftan 12. sınıfa kadar tüm sınıf seviyeleriyle ilgili etkinlik  kitaplarının fasiküllere kadar, LGS ve YKS'deki sınav sorularına kadar çok  kapsamlı ve çok nitelikli kaynakları öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin  erişimine açtık, bunlara ücretsiz olarak erişimini kolaylaştırdık."
 
"Ders kaynakları ve yardımcı destekleyici materyallerin dağıtımıyla  ilgili yönerge hazırladık"
 
Bugünden itibaren yeni bir adım daha attıklarını, ders kaynaklarının  ve yardımcı destekleyici materyallerin dağıtımıyla ilgili yeni yönerge  hazırladıklarını duyuran Özer, şöyle devam etti:
 
"Bir taraftan ders kitapları ücretsiz olarak dağıtılmaya devam  ederken, diğer taraftan Milli Eğitim Bakanlığının hazırladığı destekleyici  öğretim materyallerinin ve yardımcı kaynakların dijital ortamda ücretsiz  erişimini artırırken, diğer taraftan da basılarak tüm okullara, tüm sınıflara  dağıtılmasıyla ilgili karar aldık. Bir yönerge değişikliğine gidiyoruz. Kasım  ayından itibaren de bunu uygulamaya geçiriyoruz. Aslında bunu, bu ay içerisinde  uygulamaya geçirdik, ama tüm illerde ilk defa kasım ayından itibaren uygulamaya  geçireceğiz. Biliyorsunuz bir hafta önce Ağrı'ya gitmiştim. Ağrı'da 140 bin  öğrencimiz var. 140 bin öğrencinin tamamına bu hazırlamış olduğumuz kaynakları, o  gün itibarıyla eriştirdik."
 
"Tüm öğrencilerimizi bu süreç içerisinde destekleme mecburiyetimiz  var"
 
Herhangi bir okul yöneticisi ve öğretmenin yardımcı kaynak alımına  zorlamaya hakkı olmadığını yineleyen Özer, sözlerini şöyle sürdürdü:
 
 "Milli Eğitim Bakanlığı olarak tüm öğrencilerimizi bu süreç içerisinde  destekleme mecburiyetimiz var. Dolayısıyla bir taraftan Kovid-19 sürecindeki  öğrenme kayıplarını telafi etmek için de fırsat olarak değerlendirdik. Bu iki  boyutlu devam edecek. Bir taraftan Kovid-19 sürecindeki öğrenme kayıplarını  telafi etmeyle ilgili destekleyici materyal olarak hizmet edecek diğer taraftan  her ayın başında bunları dijital olarak ücretsiz erişime sunarak ve basılı olarak  tüm illere, okullara dağıtarak yıllardan beri kronik olan problemin  rehabilitasyonuyla ilgili çok önemli bir adım atacağız."
 
Yardımcı kaynaklarla ilgili hazırlığı çok deneyimli uzman bir kadronun  yönettiği bilgisini veren Özer, "Temel eğitimden ortaöğretime, özel eğitimden  mesleki eğitime kadar yıllardan beri yardımcı kaynak, soru bankası, fasiküller,  etkinlik kitaplarını hazırlayan ekip, her geçen gün kapasitesini artırarak  ülkemizin gençlerinin eğitim kalitesini artırmayla ilgili inanılmaz bir kaynak  havuzu oluşturuyor." ifadesini kullandı.
 
  
 

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