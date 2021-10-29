Milli Eğitim Bakanı Özer'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Özer, mesajında, Cumhuriyetin tüm imkansızlıklara, zorluklara ve umutsuzluğa karşı milletin yeniden ayağa kalkması ile bir milletin özünde var olan birlik ve beraberlik iradesinin gerektiğinde tek söze ihtiyaç duyulmadan ortak bir bilinçte vücut bulması olduğunu belirtti.

"Cumhuriyet, demokrasinin ve bağımsızlığın bu güzel vatanda insanca, özgürce ve onurlu yaşamanın güvencesidir." ifadesini kullanan Özer, şunları kaydetti: