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Milli Eğitim Bakanı Özer'den, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

28 Ekim 2021 Perşembe - 21:03 | Son Güncelleme : 28 10 2021 - 21:03

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.


Özer, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında,  ecdadın en kıymetli emaneti Cumhuriyet'in, 98. yılını kutladıklarını belirtti.
 
Cumhuriyet'in, tüm imkansızlıklara, zorluklara ve umutsuzluğa karşı  milletin yeniden ayağa kalkması, bir milletin özünde var olan birlik ve  beraberlik iradesinin gerektiğinde tek söze ihtiyaç duyulmadan ortak bir bilinçte  vücut bulması olduğunu vurgulayan Özer, Cumhuriyet'in, demokrasinin ve  bağımsızlığın bu güzel vatanda insanca, özgürce ve onurlu yaşamanın güvencesi  olduğunu aktardı.
 
Cumhuriyet'in çocukların gözlerindeki umut, yarınlara duyulan güven ve  fikri, irfanı, vicdanı hür yaşamanın değişmez gereği olduğunu dile getiren Özer,  şunları kaydetti:
 
"Bizler, bugün bu faziletleri gelecek nesillere anlatmanın ve  aktarmanın büyük sorumluluğunu taşıyoruz. Bize Cumhuriyet'i armağan etmek için  hayatlarını ortaya koyan, başta Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal  Atatürk olmak üzere, tüm kahramanlarımızın, aziz şehitlerimizin hatıralarını  rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyorum. Bu duygularla öğrencilerimizin,  öğretmenlerimizin, velilerimizin ve tüm milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet  Bayramı'nı kutluyorum."

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Cumhuriyet Bayramı
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