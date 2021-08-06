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Milli Eğitim Bakanı'nın ilk mesaj! Ziya Selçuk görevi Prof. Dr. Mahmut Özer'e devretti...

AA |  06 Ağustos 2021 Cuma - 14:44 | Son Güncelleme : 06 08 2021 - 15:49

Gelen son dakika haberine göre; Milli Eğitim Bakanlığı'nda görev devir teslim töreni gerçekleşti. Ziya Selçuk görevi Prof. Dr. Mahmut Özer'e devretti. Yeni Milli Eğitim Bakanı Özer "Saygıdeğer bakanımızla 3 yıl birlikte görev yaptık. Sayın bakanımızla ile birlikte başlayan projeler devam edecek. En temel amacım tüm çocuklarımızın kaliteli bir eğitim alması için fırsat eşitliği oluşturmaktır. Türkiye'nin inanılmaz güçlü bir öğretmen kadrosu var. Çok çalışacağız. Eylül'de okulları açmak için her ne olursa yapacağız" dedi.


Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, görevini Ziya  Selçuk'tan devraldı. 
 
Bakanlık görevini Mahmut Özer'e devreden Selçuk, MEB'de düzenlenen  törende yaptığı konuşmada, 10 Temmuz 2018 tarihinde başladığı bakanlık görevinin  bugün itibarıyla sona erdiğini belirtti.
 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, kendisine milletin çocuklarına  hizmet etme fırsatı verdiği için teşekkür eden Selçuk, görev yaptığı süre boyunca  birlikte birçok projeye imza attığı çalışma arkadaşı Özer'e başarılar diledi.
 
Selçuk, yeni atanan bakan yardımcılarını da tebrik ederek, "Ziya  Öğretmen olarak bu ülkenin çocukları için her durumda hizmet etmeye devam  edeceğim. Bizim işimiz eğitim ve öğretmenlik. Güzel ülkemin çocukları ve  yarınları için yapılmış olan tüm iyiliklere, güzelliklere ve verilen emeklere her  daim sonsuz bir vefa içinde olacağım ve çalışmaya devam ediyorum." ifadesini  kullandı.
 
"Büyük sorumluluk üstlendim, zor bir görevi devraldım"
Özer de kendisini bu göreve layık gören Cumhurbaşkanı Erdoğan'a  teşekkür ederek, büyük bir sorumluluk üstlendiğini ve çok zor bir görevi  devraldığının farkında olduğunu söyledi.
 
Son 1,5 yıldır Kovid-19 salgınının getirdiği zorluklar nedeniyle tüm  dünyada ve Türkiye'de eğitimi asgari düzeyde sağlamanın ciddi bir mesele haline  geldiğini ifade eden Özer, şunları kaydetti:
"Bu zor görevi Sayın Bakan'ımızdan devralırken en büyük avantajım 3  yıl birlikte kendisinin bakan yardımcısı olarak çalışmış olmamdır. Kendilerine bu  süreç içerisinde ekiplerinde bana yer verdikleri için şükranlarımı sunuyorum.  Sayın Bakan'ımız döneminde başlayan ve bir kısmını birlikte başarılı bir şekilde  yürüttüğümüz çok önemli projeler var, bunları devam ettireceğiz. Öğretim üyesi  bir eğitimci ve Milli Eğitim Bakanı olarak en temel amacım tüm çocuklarımızın,  Türkiye'nin neresinde olursa olsun kaliteli bir eğitim almaları için fırsat  eşitliği sağlamaktır."
 
Özer, eylül ayında okulların açılması için ne gerekiyorsa  yapacaklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:
"Geçen 1,5 yılda pandemi dolayısıyla yaşanan kaybın telafisi için  Sayın Bakan'ımızın da çok önemli çalışmaları oldu. Bu çalışmalar güncellenerek  aynen devam edecek. İlk önceliğim gerekli tüm tedbirleri alarak, okulları tıpkı  pandemi öncesinde olduğu gibi yüz yüze eğitime hazır hale getirmektir.  Türkiye'nin geleceği için yüz yüze eğitime bir an önce geçmek oldukça kritik bir  hal almıştır. Okulların açılması için vakaların belirsiz bir gelecekte tamamen  sıfırlanmasını bekleyemeyiz. Pandemi dolayısıyla çocuklarımızın bedensel ve  zihinsel olarak daha fazla olumsuz etkilenmelerine de müsaade edemeyiz. Artık  okulları kapalı tutma gibi bir lüksümüz yoktur."

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MEB Milli Eğitim Bakanlığı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk görevi Prof. Dr. Mahmut Özer'e devrett Prof. Dr. Mahmut
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