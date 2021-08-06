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Milli Eğitim bakanı Mahmut Özer oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı

06 Ağustos 2021 Cuma - 1:40 | Son Güncelleme : 06 08 2021 - 1:57

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Milli Eğitim Bakanlığına Bakan Yardımcısı Mahmut Özer atandı.


Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararına göre, görevden affını isteyen ve af talebi kabul edilen Prof. Dr. Ziya Selçuk'tan boşalan Milli Eğitim Bakanlığına, Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Özer atandı. Atamanın, Anayasanın 104 ve 106'ncı maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.
 
3 YENİ BAKAN YARDIMCISI ATANDI
 
Milli Eğitim Bakan Yardımcılığına ise Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili, Prof. Dr. Petek Aşkar ve Dr. Sadri Şensoy atandı. Atamaların 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldığı aktarıldı. 
 
 

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