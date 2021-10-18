Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den yüz yüze eğitim ile ilgili sunum

Milli Eğitim Bakanı (MEB) Mahmut Özer yüz yüze eğitimde gelinen süreç ile ilgili bilgilendirme sunumu yapacak. Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer AK Partili vekillere ve MKYK üyelerine sunum yapacak, okullarda ve eğitimde gelinen son durumu izah edecek.

AK Parti’de bakanlar tarafından yapılan bilgilendirme toplantıları Meclis’in açılmasıyla beraber yeniden başlıyor. Edinilen bilgilere göre, AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım başkanlığında Çarşamba günü AK Parti Genel Merkezinde Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, milletvekilleri ve Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyeleri ile bir toplantı gerçekleştirecek.

Bakan Özer yapacağı sunumda, yüz yüze eğitim ve okullarda hayata geçirilen tedbirleri paylaşacak. Koronavirüs salgını nedeniyle bugüne kadar okullarda kaç vakanın olduğu, kaç okulun ya da sınıfın kapatıldığını ve öğretmenlerin son durumuyla ilgili milletvekillerini bilgilendirecek olan Bakan Özer, önümüzdeki dönemde eğitimde atılacak adımları da değerlendirecek.

Toplantının sonunda Bakan Özer, milletvekillerinin ve MKYK üyelerinin sorularını cevaplayacak. Milletvekilleri bölgelerinde karşılaştıkları durumlarla ilgili Millî Eğitim Bakanı Özer ile konuşma fırsatı bulacak. (Türkiye gazetesi)