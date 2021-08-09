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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den fidan bağışı çağrısı

AA |  09 Ağustos 2021 Pazartesi - 9:53 | Son Güncelleme : 09 08 2021 - 9:53

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, kendisine tebrik çiçeği gönderilmesi yerine fidan bağışında bulunulmasını istedi.


Milli Eğitim Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre,  Bakan Özer, Tarım ve Orman Bakanlığınca başlatılan "Geleceğe Nefes  Seferberliği"ne destek çağrısında bulundu.
 
Bakan Özer, "Bakanlık görevim nedeniyle tebrik çiçeği gönderen herkese  teşekkür ederim. Bundan sonrası için ricam: Hepimizi derinden üzen orman  yangınlarında kaybettiğimiz 'can'ların yerine fidan bağışında bulunalım."  ifadesine yer verdi.
 
Bakanlığın paylaşımında, https://gelecegenefes.com internet adresine  erişim linki de yer aldı.
 
  
 

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