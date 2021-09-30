Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı! Ders saatleri azalacak mı?

Okula gidilen gün sayısı azalacak mı?

Sistem belli bir takvim içinde işliyor. Sorunlu sınıflar 14 gün ara verdi, sonra yeniden devam ettiler. Müdahale problemin olduğu yerde yapılacak. Vaka olan yerlerde ara veriyoruz. Bizde örneğin aşı zorunlu değil gönüllülüğe dayalı. Bazı ülkelerde öğretmenler için aşı zorunlu.

Bizim geliştirdiğimiz sistemde, okul kapatma yok, sınıf kapatma var. Bakan Koca'nın açıkladığı veriler, dünya ile paralel. Amerika 'da yayınlanan veriler, aslında yüz yüze eğitim için olan kaygılar, beklenenin çok daha altında. Şu anda Amerika'da okulların yüzde 2'si kapalı. Şunu net olarak göstermek lazım, şu an toplumda en güvenli yerler okullar.

Toplumda vakalar arttığı zaman bizim kapanan sınıflarımız da artıyor tabi. Bulaşın okuldan kaynaklandığı ile ilgili bir veri yok. Virüs okulu seçmiyor. Önemli olan kurallara uymak.

"ÖĞRENCİLERİMİZİN ÇOĞU AŞILANMIŞ DURUMDA"

Negatife düşme sıklığı giderek artıyor. Kapanan sınıflar gün geçtikçe azalıyor. Türkiye'de kapanan sınıf oranları düşük. Toplumdaki artan vaka sayıları gecikmeli olarak yansıyor tabloya. Bu oran gittikçe düşüyor. Önemli olan açık olan okulların varlığını sürdürmesi. Öğrencilerimizin çoğu aşılanmış. Ne aşı ne PCR zorunluluğu var, buna rağmen öğrenciler okulda kalabilmek için aşılarını olmuşlar.

DERS SÜRELERİ AZALTILACAK MI?

Kalabalık sınıflarda süre azaltılabilir. Ama şöyle bir şey yok, tüm okullarda ders sürelerini azaltıyoruz. Çok olağanüstü bir koşul olursa zaten sadece bu okullar etkilemez, tüm toplumu etkiler. Süreci yerel paydaşlarımızla yönetmeye devam edeceğiz.

ÖĞRETMENLERDE AŞILANMA ORANI NE?

Öğretmen aşılama oranımız ilk dozu olanlar şu an yüzde 92. 2 doz olan öğretmen oranımız yüzde 83. Aşı olmayı antikor oluşturmuş öğretmenler de var. Türkiye ortalamasını çok çok üstünde. Öğretmenlerimize teşekkür ediyorum, topluma örnek olmak adına çok çok önemli bir şey yaptırdılar. Vaka oranları öğretmenlerde çok düşük.

Şu an okulları açık tutmamızdaki en büyük avantajımız öğretmenlerimiz en az 2 doz aşı olma veya antikor oluşturma oranlarının çok yüksek olması. Ayrıca öğretmenlerdeki vaka oranlarının çok düşük olduğunu görüyoruz.

OKULA UYUM ÇALIŞMALARI

Sadece öğrencilere değil, öğretmenlere ve vatandaşlara yönelik takviye ve destek çalışmaları sürekli yürütüldü, milyonlarca kişiye ulaşıldı. Şu anda okulların yüz yüze açık olmasıyla öğrencilerimizin psikososyal kayıplarıyla ilgili telafi mekanizmaları okullarda uygulanmaya başlandı.

TELAFİ EĞİTİMİ

Birinci odağımız okulların yüz yüze eğitime devam etmesi, bunun sürdürülebilir kılınması. Biz kasım ayını da atlattıktan sonra farklı mekanizmalarla geçmiş öğrenme kayıplarına yönelik ciddi destek programları, paketleri uygulayacağız. Bunları uzaktan değil, yüz yüze eğitimle yapacağız.

"MESLEKİ EĞİTİM ÇOK İYİ NOKTALARA GELDİ"

Bunu azaltmak için kullanılabilecek en güçlü enstrüman mesleki eğitim. Son yıllarda yapılan müdahalelerle mesleki eğitim artık çok daha iyi noktalara geldi. Son 3 yılda iş gücü piyasasında işverenlerle birlikte ciddi bir adım attık. Mesleki eğitime sadece başka seçeneği olmayan Öğrenciler değil, orada bir ufuk gören akademik olarak başarılı öğrenciler de katılmaya başladı artık.

Önümüzdeki günlerde genç işsizliğini azaltmayla ilgili farklı açılımlarla güçlü hamlelerimiz olacak. Artık otellerin içinde mesleki eğitim merkezleri kuracağız. İlk defa, mesleki eğitim merkezlerinde yabancı dilde eğitim olacak. Yaklaşık 25 bin vatandaşımıza turizmle ilgili hem mesleki eğitim hem de istihdam imkanı vermiş olacağız.

MİLLİ EĞİTİM ŞURASI

Bu dönemde MEB olarak ana odağımız eğitimde fırsat eşitliği. Eğitim sistemimizde 2002 yılından itibaren çok ciddi iyileşme sağlandı, çok ciddi yatırımlar yapıldı. Sadece fiziksel yatırımlar yapılmadı; bunun kalite sürecine yansıdığını da görüyorsunuz. Orta okul çağındaki kızlarımızın okullaşma oranı 2002'ye göre yüzde kırk yedilerden yüzde seksen sekizlere geldi.

Eğitim sistemimizdeki en büyük sıkıntımız bölgeler, okullar arası başarı farkı. Artık MEB olarak odağımız eğitimdeki fırsat eşitliğini çok daha iyi noktaya getirecek hamleler yapmak. MEB olarak 3 tane odağımız olacak. Bir, okul öncesi ve temel eğitimin güçlendirilmesi. İkincisi mesleki eğitim. Üçüncüsü de öğretmenlerin gelişimi. Milli Eğitim Şurası'nda ana temayı fırsat eşitliği yaptık.

ÖĞRETMEN ATAMALARI

8 Ekim'e kadar süreç devam edecek. 15 bin yeni öğretmeninimizi ikinci döneme yetiştireceğiz. 2022'de ikinci dönemde 15 bin yeni öğretmenimizle yola devam edeceğiz.