Milletvekilleri ve bürokratları kaçırma planı yapmışlar! 19 kişi yakalandı

Adana’da DEAŞ terör örgütüyle bağlantılı oldukları iddia edilen biri kadın 19 kişi gözaltına alındı. Daha önce örgüt adına şiddet eylemlerine katıldıkları tespit edilen şüphelilerin, sansasyon yaratmak için milletvekilleri, bürokratlar ve adliye mensuplarını kaçırmayı planladıkları iddia edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, DEAŞ terör örgütüne yönelik Adana merkezli operasyonda 19 kişi gözaltına alındı.

Operasyon yapılan adreslerdeki aramalarda 500 gram patlayıcı madde, çok sayıda ruhsatsız silah, örgütsel dökümanlar ve dijital materyaller ele geçirildi. Ele geçirilen dökümanların çözümünde DEAŞ’ın İncirlik’teki ABD üssüne saldırı planı yaptığı belirlendi. Ayrıca DEAŞ’ın bölgede tanınmış siyasi, iş insanı, savcı, bürokratlara yönelik suikast ve kaçırma hazırlığında olduğu kaydedildi.

DEAŞ’ın ayrıca polis ve askeri noktalara yönelik de saldırı planladığı da öğrenildi.

Şüphelilerin, örgüt adına aktif eylemler yaptıkları da ortaya çıktı. Örgüt üyelerinin bazılarının, daha önce dini değerlere hakaret ettiklerini öne sürdükleri kişileri dövüp işkencede bulundukları iddia edildi.