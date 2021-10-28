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Milletvekilinin oğlunu öldüren şüpheli cezaevinden firar etti

DHA |  28 Ekim 2021 Perşembe - 11:06 | Son Güncelleme : 28 10 2021 - 11:06

Sakarya'da, dönemin SHP İzmir Milletvekili Erol Güngör’ün oğlu Mustafa Güngör’ün öldürülmesi olayıyla ilgili hapis cezası alan Abdullah G. cezaevinden firar etti. Firari ismin adresini tespit eden polis şüpheliyi tekrar gözaltına aldı.


Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında 37 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olan Abdullah G.’nin saklandığı evi belirledi.
 
Abdullah G. evden çıktığı sırada polis ekiplerince yakalandı. 1991 yılında dönemin SHP İzmir Milletvekili Erol Güngör’ün oğlu Mustafa Güngör’ün meclis lojmanlarında öldürülmesi olayıyla ilgili hüküm giyen ve kısa süre önce cezaevinden firar eden Abdullah G., adliyeye sevk edildi.
 
Abdullah G. buradaki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

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