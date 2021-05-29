Milletvekili sanal toplantıda çıplak yakalanmıştı! Yeni skandal

Koronavirüs salgınıyla birlikte hayatımızın bir parçası haline gelen evden çalışma ortamı beraberinde 'iş kazası' kavramına yeni bir boyut kattı. Kanada'da bir siyasetçi neredeyse bir ay içinde iki sanal toplantı skandalına imza atarak gündeme bomba gibi düştü.

Kanadalı bir siyaset çi, video konferans yoluyla yapılan meclis oturumu sırasında idrarını yaptığı için özür diledi. Bu, neredeyse bir ay içinde aynı isimden gelen ikinci sanal toplantı kazası haberi oldu. Bu, başbakan Justin Trudeau'nun Liberal Parti'nin üyesi William Amos'un karıştığı bu tür ikinci talihsizlik. Amos, geçen ay meslektaşlarıyla bir video konferans sırasında ise çıplak görünmüştü.

Amos Perşembe günü yaptığı açıklamada, "Eylemlerimden ve onlara tanık olanlara yaratmış olabileceği sıkıntıdan dolayı çok utanıyorum" dedi. Son olayı "kabul edilemez" ancak "kaza" olarak nitelendirdi. Seçim bölgesini temsil etmeye devam ederken bazı görevlerden geçici olarak uzaklaşacağını söyleyen siyasetçi, ne için olduğunu belirtmeden "yardım alacağını" da ifade etti. Amos, "Personelimin desteği ve ailemin sevgisi için çok müteşekkirim" diye ekledi.

ÇIPLAK GÖRÜNTÜSÜ BASINA SIZMIŞTI

Eski bir çevre avukatı olan Amos, 2015'ten beri milletvekili. Nisan ayında, meslektaşları ile başka bir video konferansta çıplak görünmüştü ve yürüyüşe çıktıktan sonra iş kıyafetlerini giyerken yanlışlıkla videosunu açtığını söylemişti. O zaman bu olaydan "utandığını" ve "gerçekten bir hata olduğunu" ifade etmiş ve bu durumun bir daha yaşanmayacağını kaydetmişti.