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Milletvekili Barış Atay'a saldıran üç şüpheli tutuklandı!

DHA |  02 Eylül 2020 Çarşamba - 14:08 | Son Güncelleme : 02 09 2020 - 15:41

İstanbul Kadıköy'de önceki gece TİP Milletvekili Barış Atay'a saldırdıkları gerekçesi ile gözaltına alınan 3 kişi, "Kasten yaralama" suçundan tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildiler. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen üç şüpheli de, "Kasten yaralama" suçundan tutuklandı. Bu arada şüphelilerin ifadeleri de ortaya çıktı.


Kadıköy'de önceki gece Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Barış Atay'a saldırdıkları gerekçesi ile gözaltına alınan 3 kişi, emniyet işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi. Şüpheliler Ö.C., Ç.Ç., Ç.B., soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nda ifade verdiler.
 
İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI
Şüphelilerin, Barış Atay ve arkadaşının önlerinde yürüdüğünü, yol istediklerini, yol vermemeleri üzerine tartıştıklarını, olayın bu şekilde meydana geldiğini söyledikleri öğrenildi. Şüpheliler, olaydan sonraki günler tartıştıkları kişinin Barış Atay olduğunu öğrendiklerini söylediler.
 
SAVCI TUTUKLANMALARINI İSTEDİ
Şüpheliler, savcılık sorgusunun ardından "Kasten yaralanma" suçundan tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildiler. Tespit edilen dördüncü şüpheli K.T.'nin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
 
TUTUKLANDILAR
Barış Atay'a saldırdıkları gerekçesi ile tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen üç şüpheli de, "Kasten yaralama" suçundan tutuklandı. 

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