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Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı

AA |  25 Kasım 2020 Çarşamba - 22:47 | Son Güncelleme : 25 11 2020 - 22:47

Türkiye'nin, Kongo Cumhuriyeti ve Katar'la ayrı ayrı imzaladığı anlaşma ve mutabakat zaptına dair kararlar Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.


Ankara'da 8 Eylül'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kongo  Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültür, Eğitim, Bilim, İletişim, Gençlik ve Spor  Alanlarında İşbirliği Anlaşması"nın onaylanmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de  yer aldı.
 
Buna göre iki ülke, kültür alanındaki iş birliklerinin ve kültürel  miraslarına ilişkin bilgi birikimlerinin geliştirilmesi, yükseköğretim  kuruluşları, okullar ve diğer eğitim kurumları arasında doğrudan temasın  sağlanması ve öğretmen, akademisyen, araştırma görevlisi ve uzman değişimi gibi  konularda faaliyetlerde bulunacak.
 
Anlaşma, araştırma kurumlarının karşılıklı temasları, bilim  insanlarının ve uzmanların ortak çalışmalar yürütmesi gibi bilim ve teknoloji  alanındaki iş birliği adımlarının yanı sıra radyo ve televizyon, gençlik ve spor  konularını da kapsıyor.
 
Doha'da 15 Kasım 2017'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile  Katar Devleti Hükümeti Arasında Gıda Güvenilirliği Mutabakat Zaptının" ilişik  notalarla birlikte imzalanmasına ilişkin karar da Resmi Gazete'de yer aldı.
 
Buna göre, iki ülke, ithal edilen gıdanın "gıda zinciri" yoluyla  tarladan çatala en yüksek düzeyde güvenirliğini ve uygunluğunu sağlamak ve bu  gıdaların ticaretini kolaylaştırmak için birlikte çalışacak.

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