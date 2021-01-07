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Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de

AA |  07 Ocak 2021 Perşembe - 1:46 | Son Güncelleme : 07 01 2021 - 1:46

Türkiye ile Karadağ, Ukrayna, Bangladeş, Gürcistan, KKTC, Tanzanya ve Komorlar Birliği arasında çeşitli alanlarda imzalanan anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı.


Gençlik ve spor, devlet arşivleri, sağlık alanında hibe ve hava  ulaştırma konularında 7 ayrı milletlerarası anlaşma Cumhurbaşkanı Recep Tayyip  Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yer aldı.
 
Buna göre, Türkiye Cumhuriyeti ile Karadağ Hükümeti arasında Gençlik  ve Spor Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar, Türkiye  Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı ile Ukrayna Devlet Arşiv  Servisi Arasında İşbirliği Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar, Türkiye  Cumhuriyeti Hükümeti ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık  Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşmanın Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar,  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Arasında Sağlık Alanında Hibe  Yapılmasına Dair Anlaşmanın Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar, Türkiye Cumhuriyeti  ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında 20/11/2020 ve 2/12/2020 Tarihlerinde  Ankara’da İmzalanan Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Ekli Mutabakat Zaptı ve  Anlaşmanın Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve  Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının  Onaylanması Hakkında Karar, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Komorlar Birliği  Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar onaylanarak Resmi  Gazete'de yayımlandı.
 

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Türkiye Resmi Gazete imza anlaşma
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