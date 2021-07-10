Milyonlar bekliyor. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala bayram tatilinin kaç gün olacağı merak konusuydu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı çıkışında bayram tatili ile ilgili konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili Millete Sesleniş açıklamasını işaret etti. Peki, Millete sesleniş konuşması ne zaman? Bayram tatili kaç gün olacak? İşte tüm detaylar...

Kurban Bayramı'na kısa bir süre kaldı. Milyonlar bayram öncesinde bayram tatilinin kaç gün olacağını merak ediyordu. Cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , bayram tatili ile ilgili çalışmaların sürdüğünü belirterek tatilin süresini millete sesleniş konuşmasında açıklayacağını duyurdu. Peki, Millete sesleniş konuşması ne zaman? Bayram tatili kaç gün olacak? İşte tüm detaylar...

Cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , pek çok kişinin yakından takip ettiği 'Kurban Bayramı kaç gün olacak' sorusuna da yanıt verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu konuyla ilgili Millete Sesleniş açıklamasını işaret etti.

MİLLETE SESLENİŞ KONUŞMASI NE ZAMAN?

"Kurban bayramıyla ilgili arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. Çünkü tatil süreci sanki böyle 10 ile 9 arasında dolaşıyor. Ama bunu en azından millete seslenişte halkıma duyuracağım."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Millete Sesleniş konuşmasını Pazartesi günü yapması öngörülüyor.

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

16 Temmuz 'un resmi tatil ilan edilmesi halinde, yarım gün olan 19 Temmuz Pazartesi gününün de resmi tatil ilan edilmesi gerekecek. Bu sayede 11 günlük resmi tatilin uygulanması mümkün olabilecek. Ancak özel sektörde hafta sonu çalışma durumu da göz önüne alındığında bu tarihlerin de resmi tatil olarak belirlenmesi, topyekun 11 günlük resmi tatili uygulanabilir kılabilecek.

Diğer taraftan kamu görevliler için süreç şu şekilde işleyebilecek;

Kamu görevlileri için 11 günlük izin, 16 ve 19 Temmuz tarihlerinin resmi tatil ilan edilmesiyle gerçekleşebilecek. Ancak bu iki tarihin idari izin olarak belirlenmesi de kamu çalışanlarının 11 günlük iznine imkan tanıyabilecek.