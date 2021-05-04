Millet ittifakında ortak aday mesaisi! Kılıçdaroğlu, Akşener, İmamoğlu, Yavaş...

Önümüzde cumhurbaşkanlığı seçimleri için Millet ittifakı aday çalışmalarına başladı. Kulislerden gelen bilgilere Millet ittifakı cumhurbaşkanlığı seçiminde ortak aday çıkarmayı planlıyor. Ortak adayda Akşener, Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş gibi isimlerin üstünde duruluyor.

Hürriyet'den Abdulkadir Selvi, Millet ittifakının ortak aday mesaisini köşesine taşıdı. Selvi konuyla ilgili, "Muhalefetin cumhurbaşkanı adayları olarak Akşener, Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş dörtlüsü konuşuluyor. Ancak dört isim üzerinde ittifak sağlanamazsa siyaset dışı bir isim gündeme gelir mi? Ekmeleddin İhsanoğlu deneyiminden sonra çok fazla ihtimal verilmiyor." ifadeleri kullanıldı.

Selvi'nin ilgili yazısı şu şekilde:

Millet ittifakı ortakları Kılıçdaroğlu ile Akşener, 2023 seçimlerinde ortak cumhurbaşkanı adayı çıkarmak için yoğun bir çaba içindeler. Zaman zaman bir araya geliyorlar, kimi zaman özel görüşmeler yapıyorlar. Kılıçdaroğlu bir ara adaylık sinyali verse de stratejisi, ortak aday çıkarılması yönünde.

Kılıçdaroğlu, 24 Haziran 2018 seçimlerinde de ortak adaylık modelini zorladı ancak Abdullah Gül formülü tutmadı. CHP isyan etti. Meral Akşener , Gül’ün önünü kesti çünkü kendisi aday oldu. Ancak bu kez strateji değişti. Bu kez ortak adaylık daha güçlü bir ihtimal. Meral Akşener, kısa bir süre önce, “Cumhurbaşkanı olacağım diye Türkiye’nin geleceğiyle oynamayacağım” diye sinyali verdi.

A PLANI

Kılıçdaroğlu ile Akşener’in A planı, 2023’te millet ittifakı olarak ortak aday çıkarmak. İki liderin yerel seçimlerde olduğu gibi muhafazakâr ve Kürt seçmenden oy alabilecek isimlerin üzerinde durduğu ifade ediliyor. B planında ise ilk turda her partinin kendi adayını çıkarıp, seçimler ikinci tura kalırsa Erdoğan’ın karşısındaki adayda birleşmesi var.

AKŞENER’İN CUMHURBAŞKANLIĞI DEĞERLENDİRMESİ

Akşener 2023’e doğru 2018 seçimlerine göre farklı sinyaller veriyor. Kısa bir süre önce, “24 Haziran’da Meral Akşener cumhurbaşkanı adayı olmuş olduğu için şimdi herkes dönüyor ‘sen aday mısın’ diye soruyor. Yarın ben cumhurbaşkanı olabileyim diye bırakın kelimeyi, harf çıkarmadım ağzımdan. Benim kendimle ilgili vazgeçmeyeceğim hiçbir şey yok, bana dair. Türkiye’nin bugün içinde bulunduğu şartların en büyük sorumluluğu tek adam meselesidir. Cumhurbaşkanlığı diye getirilip Partili Cumhurbaşkanlığı’na çevrilen ucube sistemdir. Önceliğimiz bu sistemi değiştirmek olmalıdır. Bu sistemin değişmesinin önüne geçecek hiçbir tavrım olmayacak, bu kadar net söylüyorum” dedi.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ

Millet ittifakının ortak cumhurbaşkanı adayını belirlemede altın hisse Akşener’de. Meral Akşener kendisi ortak aday olmasa da istemediği bir ismin aday gösterilmesine izin vermeyecek. Abdullah Gül sürecine göre Akşener’in eli bugün daha güçlü. Akşener kendisi aday olmasa da kimin olacağını belirleyecek isim olmak istiyor. Akşener’in öncelikli tercihinin Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş olduğu söyleniyor.

ORTAK ADAY AKŞENER OLUR MU?

Akşener’in aday olmayacağı yönündeki mesajlarına rağmen İYİ Parti cephesinde, hava tam tersine. İYİ Parti, Akşener’in ortak aday olması görüşünde. İYİ Parti yöneticileriyle konuştum. Üç gerekçe sıraladılar.

Akşener siyasetin yükselen yıldızı. Tek kadın aday olarak avantajlı. Muhafazakâr kesimden de oy alma şansı yüksek.

AKŞENER FAKTÖRÜ

Demirel’in dediği gibi, “Siyasette 24 saat uzun bir süredir”, 2023’e kadar çok şey olur. Meral Akşener, cumhurbaşkanlığı denklemindeki en güçlü adaylarından biri olma özelliğini koruyor.

KILIÇDAROĞLU’NUN HAMLESİ

Kılıçdaroğlu ise tüm stratejisini cumhurbaşkanı seçimleri üzerine kurmuş durumda. Kılıçdaroğlu’nun, Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş’ın bir dönem daha belediye başkanlığı yapmasını doğru bulduğu ifade ediliyor.

SÜRPRİZ İSİM

Muhalefetin cumhurbaşkanı adayları olarak Akşener, Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş dörtlüsü konuşuluyor. Ancak dört isim üzerinde ittifak sağlanamazsa siyaset dışı bir isim gündeme gelir mi? Ekmeleddin İhsanoğlu deneyiminden sonra çok fazla ihtimal verilmiyor. Ancak son dönemlerde aldığı kararlarla Türkiye’nin önünü açan, siyaset dışı bir kurumun başkanıyla ilgili beklentiler ifade ediliyor. Kulislerin dilini tutmak mümkün değil ki...

SEÇİM YASASI

2023 seçimlerine giderken en büyük belirsizliği seçim yasası oluşturuyor. AK Parti ile MHP’nin ayrı ayrı çalıştığı seçim yasasında ittifakların durumu ve seçim barajının ne olacağı en büyük belirsizlikleri oluşturuyor. Seçim barajının yüzde 5 ya da 7’ye çekilmesi düşünülüyor.

Seçim barajının düşmesiyle birlikte İYİ Parti’nin millet ittifakında devam edip etmeyeceği bilinmiyor.

ÜÇÜNCÜ İTTİFAK

2023 seçimlerine dönük değerlendirmeler hep cumhur ittifakı ve millet ittifakı üzerinden yapılıyor. Ama üçüncü ittifak ihtimalini de yabana atmamak lazım. Yeni kurulan partilerle birlikte üçüncü ittifak seçeneği kendini gösteriyor.

KRİTİK SEÇİM

Kolay değil, Türkiye 2023’te tarihinin en kritik seçimlerinden birini yapacak. O nedenle liderler hamlelerini çok dikkatli bir şekilde yapıyorlar.

2023 Türkiye’nin kader seçimi olacak.

SOSYAL MEDYANIN 2023 SEÇİMLERİNE ETKİSİ NE OLACAK?

DEVLET başkanlarının kararlarını sosyal medyada duyurduğu günümüzde Meclis’te kurulan Dijital Mecralar Komisyonu başkanlığını Hüseyin Yayman üstlendi. Dijital mecralar komisyonunu ziyaret edip Başkan Yayman’dan yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi aldım. Hüseyin Yayman, “İktidar-muhalefet elbirliğiyle güvenli ve temiz bir dijital dünya kurmalıyız” dedi. Bunun için kolları sıvamış durumda. Sosyal medyada kimi zaman insanların şeref ve haysiyetlerine saldırılar yapılıyor. Bu konu gündeme gelince Yayman, “Siber faşizme ve dijital zorbalığa müsaade etmeyeceğiz” diye konuştu.

SOSYAL MEDYA ETKİSİ

Sosyal medya seçimler üzerindeki etkisini göstermeye başladı. 2023 seçimlerine giderken Hüseyin Yayman’a bu konuyu sordum.

“2023 seçimlerinde dijital platformların önemi daha da art acaktır. Bence Trump seçimi sosyal medyadaki kara propagandalara karşı kaybetti. Bunun artçı şoklarını Avrupa Kıtası’nda da göreceğiz. Sosyal medya bazen bir parti, bazen bir mahkeme, bazen bir siyasi otorite gibi davranmaya eğilimlidir” dedi.

Sosyal medyadan beslenen milyonlarca gencin ilk kez oy kullanacağı 2023 seçimlerinde sosyal medyanın daha çok etkili olacağını düşünüyorum.