Millet İttifakı’nda kriz sesleri! Kılıçdaroğlu, Akşener

Hürriyet'ten Abdulkadir Selvi, Millet İttifakı ile ilgili son gelişmeleri köşesine taşıdı. Selvi, "Bir süredir dikkat çekmeye çalışıyorum. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adaylığına karar verdikten sonra söylemini değiştirdi. Ben yapacağım, ben çözeceğim demeye başladı. Kendisini ön plana çıkardı. Ama burada unutulmaması gereken bir nokta var. Kılıçdaroğlu’nun bunları yapabilmesi için cumhurbaşkanı seçilmesi gerekiyor." diye yazdı.

Selvi'nin ilgili yazısı şu şekilde:

24 Haziran 2018 seçimleri öncesindeydi. CHP ile İYİ Parti arasındaki ittifak görüşmelerinde ipler kopma aşamasına gelmişti.

Paçacı ile Kılıçdaroğlu, bürokratlıkları döneminden tanışıyorlardı. Birbirlerine ilk isimleri ile hitap edebilecek kadar hukukları vardı. Cihan Paçacı, ittifakın kurulmasının tarihi öneme haiz olduğunu anlattı. Kılıçdaroğlu, alınacak her kararı itirazsız kabul edeceğini söyledi. Paçacı, CHP Genel Merkezi’nden çıkmadan Akşener’i arayıp bilgi verdi. İki lider görüşüp müzakereyi yürüten isimleri değiştirip ittifakı kurmayı başardılar.

Cihan Paçacı siyasetin akil isimlerinden biridir. Millet İttifakı’nı bozmaya çalışanlardan biri değil, tam aksine korumaya çalışan bir isimdir.

ERKEN UYARI

O nedenle CHP’ye yönelik uyarılarını Millet İttifakı yıkılsın diye değil, tam aksine Millet İttifakı ileride zarar görmesin diye yapılmış bir çıkış olarak görmek gerekiyor. İleride yaşanabilecek yol kazalarını önceden sezen tecrübeli bir politikacının ittifakının hukukunu koruma adına yaptığı bir ikaz olarak değerlendirmek gerekir.

Cihan Paçacı’nın, gazeteci Muharrem Sarıkaya’ya söylediği, “Kemal Bey son dönem tekil konuşuyor” sözlerini bir erken uyarı olarak görmek gerekiyor.

KILIÇDAROĞLU’NUN AÇIKLAMASI

Paçacı’nın mesajı adresine ulaşmış olmalı ki Kılıçdaroğlu, gazeteci Fikret Bilâ’nın sorusu üzerine, “Ben Millet İttifakı olarak ortaklaştığımız konularda çoğul konuşuyorum. Ama henüz ortaklaşmadığımız konularda, ittifak adına konuşmayı etik bulmadığım için tekil şahıs olarak konuşuyorum. Bu benim Millet İttifakı’na gösterdiğim hassasiyetten kaynaklanıyor” diye açıklama yaptı.

Paçacı’nın,“Gençlere, esnafa, çiftçiye, KHK’lılara vaatlerde bulunuyor. Bu vaatler bizim açımızdan da olmaz şeyler, karşı çıktığımız durumlar değil. Ama biz ortak bir hükümet için ittifak halindeysek, en azından öncesinde bunları ortaklaşa kararlaştırmalı ve ortak bir dille birlikte açıklamalıyız. Madem birlikte bir hükümet kuracağız, bunları bize sordunuz mu? Öncesinde bir program yapmadan bu tür açıklamalar doğru değil. Bir taahhüt varsa, bunu CHP veya İYİ Parti yapacaksa, ortaklarıyla görüşmeli, karşılıklı görüş alındıktan sonra açıklanmalı...” sözlerinde bir yanlışlık yok.

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ

Bir süredir dikkat çekmeye çalışıyorum. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adaylığına karar verdikten sonra söylemini değiştirdi. Ben yapacağım, ben çözeceğim demeye başladı. Kendisini ön plana çıkardı. Ama burada unutulmaması gereken bir nokta var. Kılıçdaroğlu’nun bunları yapabilmesi için cumhurbaşkanı seçilmesi gerekiyor. Peki sadece yüzde 25’i aşmayan CHP’nin oylarıyla mı seçilecek? Yok. İttifakın adayı olarak seçilmeyi bekliyorsa o zaman neleri vaat edip etmeyeceğine ittifak ortakları olarak karar verilmesi gerekiyor.

AKŞENER-KILIÇDAROĞLU DİYALOĞU

Cihan Paçacı’nın “Ortak bir mekanizma oluşturalım” önerisini de Millet İttifakı’nın sağlıklı yürümesi için yapılmış bir uyarı olarak gördüm. İttifakın bozulmasına yönelik bir hamle olarak değerlendirmedim.

AKŞENER-KILIÇDAROĞLU GÖRÜŞMESİ

Bu arada Kılıçdaroğlu ile Akşener arasında bir sorun yaşanmadığını göstermek için hafta sonu yedikleri yemek servis edildi. Doğru. Ama zaten iki lider kamuoyunun haberi olmadan zaman zaman bir araya gelip görüşüyorlar. Kimi zaman da telefonla konuşuyorlar. Bu aşamada Millet İttifakı’nda kriz var denilebilecek bir durum söz konusu değil. Ama bu cumhurbaşkanı adaylığı konusunda Kılıçdaroğlu ile Akşener’in aynı düşündüğü anlamına gelmiyor.

HESAPLAR FARKLI

CHP’de Kılıçdaroğlu’nu cumhurbaşkanı yaptırmak gibi bir çaba var. İYİ Parti’de ise seçimi kazanacak biri aday olmalı eğilimi söz konusu. Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ı aday yapmak istemiyor. Meral Akşener ise eğer seçimi kazanabileceksek İmamoğlu ve Yavaş neden olmasın havasında.

İYİ Parti’de ise kadınlardan ve muhafazakâr kesimden oy alacağı için Akşener formülü gündemde.

Görüldüğü gibi söz konusu Cumhurbaşkanlığı seçimi olunca Kılıçdaroğlu ve Akşener’in önünde çözümü zor bir sorun duruyor.

Çünkü olası bir mağlubiyette hesabı iki lider verecek...