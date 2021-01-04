Millet İttifakı'nda çatlak! O parti ayrılıyor...

Bunda en büyük etkenin, son günlerde “kapatılması ve Hazine yardımının kesilmesi” tartışmalarıyla gündeme gelen HDP’nin, “doğrudan ya da dolaylı şekilde Millet İttifakı’na destek verebileceği olasılığı” olduğu ifade ediliyor.

Bugüne dek Millet İttifakı bileşeni içinde yer almayı tercih eden DP’nin 2023 seçimlerinde Millet İttifakı bloku içinde yer almak istemediği, milletvekili aday listelerini ve kendi cumhurbaşkanı adayını çıkaracağı belirtiliyor.