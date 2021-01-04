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Millet İttifakı'nda çatlak! O parti ayrılıyor...

04 Ocak 2021 Pazartesi - 12:30 | Son Güncelleme : 04 01 2021 - 12:50

Millet İttifakı'nda yaşanan çalkantılar işbirliğini bir kopuşun eşiğine getirdi. Edinilen bilgiye göre bir parti ittifaktan ayrılık kararı aldı.


Cumhurbaşkanlığı, milletvekilliği ve yerel seçimlerde Millet İttifakı bloku içinde yer alan Demokrat Parti (DP), 2023’te yapılacak seçimlerde yeni yol haritasını “tek başına seçimlere girmek” olarak belirledi.
 
Bunda en büyük etkenin, son günlerde “kapatılması ve Hazine yardımının kesilmesi” tartışmalarıyla gündeme gelen HDP’nin, “doğrudan ya da dolaylı şekilde Millet İttifakı’na destek verebileceği olasılığı” olduğu ifade ediliyor.
 
Bugüne dek Millet İttifakı bileşeni içinde yer almayı tercih eden DP’nin 2023 seçimlerinde Millet İttifakı bloku içinde yer almak istemediği, milletvekili aday listelerini ve kendi cumhurbaşkanı adayını çıkaracağı belirtiliyor. 
 
DP, yeni yol haritası kapsamında ilk ziyaretini de salı günü HDP Diyarbakır il binası önünde bekleyen Diyarbakır annelerine yapacak. Parti yöneticileri, “bu ziyaretin Cumhur İttifakı dışında kalan muhalefet partileri içindeki ilk ziyaret olması bakımından önem taşıdığını” ve “Millet İttifakı’na doğrudan bir mesaj verdiğini” ifade ediyor Partinin, 2023’e giderken çizgisini ise yine “güçlendirilmiş parlamenter sistem ve bütçe yetkisinin tamamen TBMM’ye verilmesi” oluşturacak. (Cumhuriyet)
 
 

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